1. KAMALAYAN

KALIPUNAN NG MARALITA AT MALAYANG MAMAMAYAN, INC.

2. KM NGAYON NA

KILOS MAMAMAYAN NGAYON NA

3. PSIS

PHILIPPINE SOCIETY FOR INDUSTRIAL SECURITY

4. AGAP

AGRICULTURAL SECTOR ALLIANCE OF THE PHILIPPINES

5. KABAYAN

KABALIKAT NG MAMAMAYAN

6. HOME OWNER

HOME OWNERS, AND MARGINALIZED EMPOWERMENT THROUGH OPPORTUNITIES WITH NEIGHBORHOOD ECONOMIC RELIABILITY

7. KAPUSO-PM

KABALIKAT PATUNGO SA UMUUNLAD NA SISTEMATIKO AT ORGANISADONG PANGKABUHAYAN MOVEMENT

8. PDP CARES

PDP CARES FOUNDATION, INC.

9. MARVELOUS TAYO

NOBLE ADVANCEMENT OF MARVELOUS PEOPLE OF THE PHILIPPINES INC.

10. AKO OFW

ADVOCATES AND KEEPERS ORGANIZATION OF OFWS, INC.

11. UNITED SENIOR CITIZEN

UNITED SENIOR CITIZENS KOALITION NG PILIPINAS, INC.

12. WOW PILIPINAS

WOW PILIPINAS MOVEMENT

13. ALTERNATIBA

ALTERNATIBA NG MASA

14. 1-RIDER PARTYLIST

ANG BUKLOD NG MGA MOTORISTA NG PILIPINAS

15. 1-CARE

1ST CONSUMERS ALLIANCE FOR RURAL ENERGY, INC.

16. ABP

ANG BUMBERO NG PILIPINAS

17. AKO MUSIKERO

AKO MUSIKERO ASSOCIATION, INC.

18. AKO BICOL

AKO BICOL POLITICAL PARTY

19. PRAI

PHILIPPINE

NATIONAL POLICE RETIREES ASSOCIATION, INC.

20. 4PS

PAGTIBAYIN AT PALAGUIN ANG PANGKABUHAYANG PILIPINO

21. MAAGAP

MOVEMENT OF ACTIVE APOSTOLIC GUARDIANS ASSOCIATION OF THE PHILIPPINES

22. ABANTE PILIPINAS

AVID BUILDERS OF ACTIVE NATION’S CITIZENRY TOWARDS EMPOWERED PHILIPPINES

23. AKTIBONG KAAGAPAY

AKTIBONG KAAGAPAY NG MGA MANGGAGAWA

24. ALSA BISAYA

ALSA BISAYA

25. PROBINSYANO AKO

PROBINSYANO AKO

26. YACAP

YOU AGAINST CORRUPTION AND POVERTY

27. MAGDALO

MAGDALO PARA SA PILIPINO PARTYLIST

28. ACT-CIS

ANTI-CRIME AND TERRORISM COMMUNITY INVOLVEMENT AND SUPPORT, INC.

29. HUGPONG FEDERAL

HUGPONG FEDERAL MOVEMENT OF THE PHILIPPINES, INC.

30. TGP

TALINO AT GALING NG PINOY

31. ONE COOP

ONE COOP

32. BARKADAHAN

BARKADAHAN PARA SA BANSA

33. DUMPER PTDA

DUMPER PHILIPPINES TAXI DRIVERS ASSOCIATION, INC.

34. MALABUNG

MALABUNG WORKERS PARTY

35. BH (BAGONG HENERASYON)

BH BAGONG HENERASYON

36. AKMA-PTM

AKSYON MAGSASAKA-PARTIDO TINIG NG MASA

37. IPATUPAD

IPATUPAD FOR WORKERS INC.

38. PINUNO

PINATATAG NA UGNAYAN PARA SA MGA OPORTUNIDAD SA PABAHAY NG MASA

39. LPGMA

LPG MARKETERS ASSOCIATION, INC.

40. CLICK PARTY

COMPUTER LITERACY, INNOVATION CONNECTIVITY AND KNOWLEDGE, INC.

41. TODA

TOWARDS DEVELOPMENT AND ACTION

42. BHW

BARANGAY HEALTH WELLNESS PARTY

43. MALASAKIT@BAYANIHAN

MALASAKIT AT BAYANIHAN FOUNDATION, INC.

44. ABS

ARTS BUSINESS AND SCIENCE PROFESSIONALS

45. PASAHERO PARTYLIST

PASSENGERS AND RIDERS ORGANIZATION, INC.

46. ANGAT

AGRIKULTURA NGAYON GAWING AKMA AT TAMA

47. SOLID-CHANGE

SOLID MOVEMENT TOWARDS COMPREHENSIVE CHANGE

48. BICOL SARO

BICOL SARO

49. OFW

ONE FILIPINOS WORLDWIDE COALITION PARTYLIST

50. ANG PROBINSIYANO

ALYANSA NG MGA MAMAMAYANG PROBINSIYANO

51. ANAKALUSUGAN

ALAGAAN NATIN ATING KALUSUGAN

52. PBA

PUWERSA NG BAYANING ATLETA

53. PEACE

PHILIPPINE EDUCATORS ALLIANCE FOR COMMUNITY EMPOWERMENT

54. P3PWD

KOMUNIDAD NG PAMILYA PASYENTE AT PERSONS WITH DISABILITIES

55. S.M.I.L.E.

SAMAHAN NG MANGGAGAWA SA INDUSTRIYA NG LIVE EVENTS

56. AAMBIS-OWA

ANG ASOSASYON SANG MANGUNGUMA NGA BISAYA – OWA MANGUNGUMA, INC.

57. BUTIL

BUTIL FARMER’S PARTY

58. LUNAS

LUNGSOD AASENSO INC.

59. ANG KOMADRONA

ANG KOMADRONA

60. KABAKA

KABALIKAT NG BAYAN SA KAUNLARAN

61. SAGIP

SOCIAL AMELIORATION & GENUINE INTERVENTION ON POVERTY

62. ANG KABUHAYAN

ANG KABUHAYAN PARTYLIST

63. AKO I.P.

ANG KOALISYON NG INDIGENOUS PEOPLE

64. PHILRECA

PHILIPPINE RURAL ELECTRIC COOPERATIVES ASSOCIATION, INC.

65. BABAE AKO

BABAE AKO PARA SA BAYAN

66. KB

KUSOG BIKOLANDIA

67. GABRIELA

GABRIELA WOMEN’S PARTY

68. KALINGA

KALINGA-ADVOCACY FOR SOCIAL EMPOWERMENT AND NATION-BUILDING THROUGH EASING POVERTY, INC.

69. STL

SAMAHAN NG TOTOONG LARONG MAY PUSO FOUNDATION

70. RECOBODA

RURAL ELECTRIC CONSUMERS AND BENEFICIARIES OF DEVELOPMENT AND ADVANCEMENT, INC.

71. ANGAT PINOY

NAGKAKAISANG PILIPINO PARA SA PAG-ANGAT NG MARALITANG MANILENO

72. ANAC-IP

ANG NATIONAL COALITION OF INDIGENOUS PEOPLE ACTION NA! INC.

73. DIWA

DEMOCRATIC INDEPENDENT WORKERS ASSOCIATION

74. ASENSO PINOY

ASENSO PINOY

75. PPP

PILIPINAS PARA SA PINOY

76. PAMILYA MUNA

ANG PAMILYA MUNA

77. AYUDA SANDUGO

MINDORO SANDUGO PARA SA KAUNLARAN, INC.

78. BUKLOD FILIPINO

PINAGBUKLOD NA FILIPINO PARA SA BAYAN

79. BTS

BAYANING TSUPER

80. MOCHA

MOTHER FOR CHANGE

81. ACT TEACHERS

ACT TEACHERS PARTY-LIST

82. ALONA

ALLIANCE OF ORGANIZATIONS, NETWORKS & ASSOCIATIONS OF THE PHILIPPINES, INC.

83. KABALIKAT

KABALIKAT NG HUSTISIYA NG NAGKAKAISANG MANILENO

84. ALIF

ANG LABAN NG INDIGINONG FILIPINO

85. 1-UTAP BICOL

ONE UNIFIED TRANSPORT ALLIANCE OF THE PHILIPPINES BICOL REGION

86. TINGOG

TINGOG SINIRANGAN

87. H.E.L.P. PILIPINAS

HEALTH, EDUCATION, LIVELIHOOD PROGRAM OF THE PHILIPPINES

88. TUCP

THE TRADE UNION CONGRESS PARTY

89. PTA

PARENTS TEACHERS ALLIANCE