Candle-lighting held to denounce CPP-NPA-NDF

The event also remembered the people who lost their lives, particularly in Palawan, because of the atrocities of the CPP-NPA, organizers said.

Law enforcement authorities, anti-communist groups, and civil society organizations held a candle-lighting ceremony Thursday at the City Bay Walk in Puerto Princesa to denounce the Communist Party of the Philippines-New People’s Army-National Democratic Front (CPP-NPA-NDF).

P/Maj. Mhardie Azares, spokesperson of the Puerto Princesa City Police Office (PPCPO), said their activity was also done to honor the policemen and soldiers who sacrificed their lives on the frontlines to end the cruelty of the rebel organizations and their supporters.

“Ito ay simbolo ng ating paggunita doon sa ating mga kababayan na naging biktima ng karahasan ng mga communist-terroris groups. Ito din po ay paggunita sa hanay ng mga kapulisan at kasundaluhan na nagbuwis ng buhay, sa ngalan ng kapayapaan,” Azares said.

“Ngayon ay panahon ng Undas, kung saan paggunita sa mga mahal natin sa buhay na namayapa. So, atin ding gunitain ang mga naging biktima ng karahasan at pang-aabuso at kalupitan ng mga CTGs. Ito din ay para mamulat ang mga kabataan sa mga panlilinlang ng mga CCP-NPA-NDF, at matigil na ang kanilang pag rerecruit sa mga kabataan,” he added.

Azares underscored their activity’s importance to the youth, which is said is the target for recruitment by the CPP-NPA-NDF.

“Ang mga kabataan ang nere-rectruit nila para mapalakas nila at maparami ang kanilang miyembro. Dahil ang mga original members nila ay mga matatanda na. Nasa 52 years na silang nakikibaka na alam naman nating walang tamang naidulot sa lipunan. Puro lang karahasan, pagsunog, at pagpatay,” he added.

City councilor Myka Mabelle Magbanua, Sangguniang Kabataan (SK) president in the city, called on the youth to resist rebel recruitment activities.

“Tanungin natin ang ating mga sarili, mahal po ba natin ang pamilya natin, mahal po ba natin ang magulang natin, ang komunidad na kinabibilangan natin? Ang bansa natin? Kasi kung wala tayong pagmamahal dito ay kayang-kaya tayong i-sway ng kahit anung klaseng idiyolohiya na gustong isaksak sa utak natin laban sa gobyerno at sa magagandang adhikain nito,” she said.

The event was also attended by the 6th Civil Relations Group, SK Federation of Puerto Princesa City, and others.