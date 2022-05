To Whom It May Concern,

With the elections so close, I cannot help but reflect on the Filipino psyche. I am a responsible, and PROUD Filipino but these days talagang napapanganga na lang ako sa mga rason na nadidinig ko pagdating sa election. Cannot help but ask some questions, one of which is: Why are our professional and moral standards for politicians so low, that it is acceptable to elect subpar individuals into office? Mind you, chances are most of us won’t even ask these people to look after our children. Pero ok lang na maging “public servant“? Kaloka!

When asked bakit nila iboboto eh kilala nga nila ang ugali at alam nila ang kakayahan, ang isang typical na sagot: kaibigan ko kasi. Oo, siya yung kaibigan mo na malamang ayaw mong makasama sa trabaho kasi nga hindi maayos magtrabaho. Siya yung kaibigan mong alam mong inaabot ng tililing ang utak at walang respeto sa ibang tao. Malamang siya din yung kaibigan mo na kinunsinte mo yung panloloko sa asawa kaya ngayon kukunsintihin mo na din kung lokohin niya kami. At, gusto mo pa tawagin namin siyang honorable.

Another typical answer is kamag-anak ko siya. Especially in local politics, laging may epekto ang kamag-anak drama. Sana wala nang damayan ng ibang tao. Magtayo na lang kayo ng negosyo, gawin niyong head yung kamag-anak niyong politiko para di kami madamay kung ipagpatuloy niya yung pangungurakot, yung payroll padding, at para kayo na din lang ang tatayo at papalakpak pag pumasok siya sa office. Maawa naman kayo, inyo na lang yang kamag-anak niyong ganyan.

- Advertisement -

The third top answer is the very Filipino utang na loob. Fellow PN readers, I am a grateful person and I will always acknowledge the people who help me. But I will not say thank you to any politician for doing his job. Nagbabayad kasi ako ng buwis, kaya ramdam ko yung bigat. Kaya please, kung binigyan mo ako ng FA, huwag mo isipin na meron akong utang na loob sa iyo kasi parte naman yan ng trabaho mo. Kaya nga may nabigay ka kasi nilagyan ng budget ng gobyerno yan para ibigay niyo sa amin. Ang masakit, malamang binawasan mo pa yung tulong na para sa akin.

Nakakalungkot lang kasi talaga, madami namang matatalinong Pilipino, pero pagdating sa election, bakit nabobobo tayo? Most of us dream of a 1st world life but we choose to nurture our 3rd world mentalities. The May 9 elections will again show how we as Filipinos think. More importantly, it will again show our collective value system.

Thanks for giving me a chance to vent.