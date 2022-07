- Advertisement by Google -

Walang bagyo na inaasahan sa susunod na tatlong araw, ngunit magiging maulan ang panahon dahil sa southwest monsoon, lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa, ayon sa state weather bureau.

Ayon kay weather Benison Estareja ngayong Linggo ng umaga, ang southwest monsoon o habagat ay nakakaapekto sa MIMAROPA region kaya maulap ang kalangitan at magiging maulan sa hapon sa mga probinsya dito.

“For the next three days, wala pa rin tayong inaasahan na bagyo o maging low-pressure area, active LPA na makakaapekto sa ating bansa for the next three days. Ngayong araw, pinakaapektado ng habagat ang rehiyon ng MIMAROPA, so asahan doon ang maulap na kalangitan,” pahayag niya.

Samantala, ayon sa thunderstorm advisory mula sa Busuanga radar, makakaranas ang ilang lugar sa Palawan ng katamtamang lakas ng ulan na may kasamang pagkidlat at may kalakasan na hangin, tulad ng mismong sa bahagi ng Busuanga, bahagi ng Linapacan, Magsaysay, Cuyo, Coron, Agutaya, at Culion.

Walang itinaas na gale warning ang Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (PAGASA) sa susunod na tatlong araw sa anumang seaboard ng bansa. Ang water level ay nasa slight to moderate conditions at ang taas ay 0.6 hanggang 2.1 metro.

“Kapag meron tayong thunderstorms, asahan ang taas ng alon hanggang dalawang metro or halos isang palapag ng gusali. Delikado pa rin ito sa ating mga kababayan na nangingisda, pero in other times, nasa kalahating metro ang taas ng alon sa open sea,” he added.