Dinagsa ang unang araw ng voters registration na ginanap noong July 4 sa isang mall sa Puerto Princesa City, at karamihan sa mga ito ay pawang mga kabataan.

Ayon kay Commission on Elections (COMELEC) officer Atty. Julius Cuevas, nasa mahigit 300 na residente ang nagparehistro kaya ginawa na lamang nila na 250 katao ang tanggapin kada araw ng rehistrasyon para hindi rin maapektuhan ang kanilang mga personnel.

Kailangan lamang ng mga nais magparehistro ay magdala ng sariling ballpen dahil maaari namang makakuha ng application form sa COMELEC, ngunit maaari naman aniyang magdownload ng application form sa kanilang website para hindi na kailangang magfill-up pa nito sa registration site.

Binigyang diin ni Cuevas na mahalaga ang pagpaparehistro para matupad ang karapatang bumoto ng isang mamamayan.

“Kailangan ninyong magparehistro dahil karapatan ninyo na maging isang botante at makaboto hindi lang sa darating na SK at Barangay Election ngayong Disyembre, [kundi] para rin sa mga susunod pang eleksyon lalo na ‘yong pang-nasyonal na eleksyon kung saan bumuboto ng Presidente at mga Senador,” saad pa niya.

Dagdag niya, maaring magparehistro ang mga taga-siyudad ng Puerto Princesa, 9:00 a.m.-6:00 p.m sa SM City mula Hulyo 4-9, 2022 at Hulyo 18-23, 2022 habang sa Robinsons Place Palawan ay sa Hulyo 11-16, 2022.

Samantala, kinumpirma naman ng Provincial Comelec na mayroon ring mga satellite registration sa mga barangay hall ng ibat-ibang munisipyo sa Palawan at ang pagpaparehistro rito ay mula 8:00 a.m-5:00 p.m.

Ayon kay Provincial Comelec spokesperson Jomel Ordas, mahigpit nilang sinusunod ang minimum public health standards para maiwasan ang hawaan ng Covid-19.

Nagsimula ang voters registration noong Hulyo 4 at magtatagal hanggang Hulyo 23 para sa nakatakdang Barangay at Sangguniang Kabataan Election sa buwan ng Disyembre. (MCE/PIA MIMAROPA)