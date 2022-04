Patuloy ang mga tree planting activity na isinasakatuparan ng maritime police sa iba-ibang munisipyo sa Palawan bilang partisipasyon sa pagpapahalaga sa kapaligiran at pangangalaga sa marine resources.

Nito lamang Abril 28 ay isang tree planting project ang kanilang ipinatupad kung saan nasa 70 puno ng ipil ang kanilang itinanim katuwang ang Community Environment and Natural Resources Office (CENRO) sa Mt. Tapyas sa Coron.

Lumahok sa tree planting ang ilang mga estudyante mula sa Palawan State University (PSU) Coron Campus at ilang mga barangay officials ng Poblacion 4.

Larawan mula sa 2nd SOU-MG

Ani ni P/Lt. Anna Viola Abenojar, public information officer ng 2nd SOU-MG, layon nitong pangalagaan ang kilalang local tourist destination sa pamamagitan nang pagtatanim ng punong kahoy. Idinagdag niya na ang mga naitanim na mga puno ng ipil ay malaking tulong upang maiwasan din ang soil erosion kapag panahon ng bagyo.

“This activity is regularly conducted by this unit together with the active support of different LGUs and non-government organizations in order to protect our environment, help reduce soil erosion, and protect our communities against flooding,” sabi niya.

Samantala, araw ng Biyernes, April 29, isang feeding activity din ang kanilang isinagawa sa Barangay Tagumpay kung saan mahigit 70 benipesaryo ang nabahagian ng pagkain. Bahagi pa rin ito ng kanilang hanay sa kanilang community outreach program na isinasagawa buwan-buwan.