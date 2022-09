- Advertisement by Google -

Arestado ang Top 2 most wanted sa MIMAROPA region sa isinagawang operasyon ng Police Station 1 (PS 1) ng Puerto Princesa City Police Office (PPCPO) at Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) sa Brgy. Model sa lungsod noong Lunes, September 19.

Nakilala ang suspek na ang 38 taong gulang na si Dondon Pisigan Mirano, residente ng Brgy. Bagong Sikat, Puerto Princesa City.

Inaresto si Mirano sa kasong acts of lasciviousness dahil sa paglabag sa Article 335 ng Revised Penal Code na may kaugnayan sa Section 5(b) ng Republic Act (RA) 7610, o”Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act.”

Samantala, arestado rin ang No. 1 most wanted sa bayan ng Brooke’s Point at No. 3 most wanted sa lalawigan sa isinagawang operasyon ng mga awtoridad sa Brgy. Tubtub, bayan ng Brooke’s Point, nito ring Lunes, September 19.

Nakilala ang suspek na ang 22 taong gulang na si Sarah Jean Martizano Centeno, residente ng Brgy. Maasin, Brooke’s Point.

Inaresto si Centeno kaugnay sa kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003.

Kapwa arestado ang dalawa sa bisa ng mga warrant na inilabas ni Judge Jocelyn Sundiang Dilig ng RTC Branch 47 ng Puerto Princesa.

Kasalukuyang nasa pangangalaga ng PS 1 si Morano at Brooke’s Point MPS naman si Centeno para sa tamang disposisyon.

