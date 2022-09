- Advertisement by Google -

Arestado sa bayan ng Narra ang isang lalaki na sinasabing teller ng illegal number games na Peryahan ng Bayan sa kabila ng matagal na pagkakasuspinde ng operasyon ng nasabing sugal.

Sa report ng Narra Municipal Police Station (MPS), nakatanggap sila ng report mula sa ilang concerned citizen kaugnay sa ilegal na pagpapataya ng suspek na kinilalang si Jonathan Mendoza Valencia, 43, mula sa Barangay Panacan ng nasabing bayan.

Nakumpiska naman ng mga awtoridad sa pangangalaga ni Valencia ang isang point of sale (POS) machine na ginagamit sa pagpapataya sa Peryahan ng Bayan, cellphone, pera na nagkakahalaga ng P1,725, bag, at mga blankong lastillas o resibo.

Kakaharap naman ang suspek sa kasong paglabag sa PD 1602 (Illegal Numbers Game) at kasalukuyang nasa kustodiya ng Narra MPS.

- Advertisement -

ADVERTISEMENT

VACANT SPACE AT JUNCTION ONE CENTRE

We still have vacant space here at Junction One Centre located at Bgy. San Miguel National Highway Puerto Princesa City beside Honda Prestige. For more info contact us : 0917-773-3556.

We will be happy to assist you and be part of your success.

About Post Author

Arphil Ballarta covers the police beat and other law enforcement agencies in the province. Her interest includes traveling and photography. See author's posts