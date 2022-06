Tatlong police stations ang nakatakdang idagdag ng Philippine National Police (PNP) sa Puerto Princesa City.

Ayon kay City Police Strategy Management Unit (CPSMU) chief P/Lt. Col. Arvin Peniones, ang tatlong karagdagang police station ay ilalagay as Barangay Luzviminda na magiging Police Station 3 (PS 3) sa Brgy. Macarascas naman ang PS 4 at sa Sitio Anilawan sa Brgy. San Rafael ang PS 5.

Magsisilbing pansamantalang opisina ng Stations 3 at 4 ang Mini City Hall sa mga nabanggit na barangay.

Sa ngayon ay hinihintay na lang ng Puerto Princesa City Police Office (PPCPO) ang 100 police personnel na itatalaga sa tatlong police stations.

“Ang idadagdag natin na station 3, 4, and 5. Yong PS 3 dito sa Luzviminda natin ni-request mag temporary base sa mini city hall. Yong PS 4 naman sa Macarascas, at ang station muna temporarily ay sa mini city hall din. Ang PS 5 dito sa Sitio Anilawan sa may bandang San Rafael,” pahayag niya.

“Yon yong areas kung saan i-establish yong police station. Hinihintay pa namin idownload from regional headquarters yong mga personnel kasi nagre-request tayo ng 100 personnel,” dagdag niya.

Ang Puerto Princesa City Police Office (PPCPO) ay kasama sa listahan na kailangang dagdagan ang police station bilang bahagi ng reorganization staffing pattern ng PNP.

Ayon sa kanya, kailangan kasi na anim na police station sa lungsod. Ngunit dahil may kakulangan, dalawa lang ang istasyon ng pulisya sa ngayon.

“Direktiba ito dahil sa reorganization ng staffing pattern ng PNP kasama ang PPCPO. At least required siya ng 6 police stations. For the meantime, dalawa lang muna station natin because of personnel requirement,” pahayag pa ni Peniones.

Aniya, dapat ay 54 personnel bawat police station dahil na rin sa geographical location ng lungsod, patuloy na pagdami ng populasyon ng siyudad, ang pagiging tourist destination ng Puerto Princesa, patuloy na development, at dahil masyadong malawak ay kailangan ng mabilis na pagresolba o imbestigasyon sa krimen.

“Unang una, ang reason natin dyan geographical location yong malalayong areas natin sa northern barangay, southern barangay, at saka sa west coast barangay kaya kailangan natin maglagay ng police station. Pangalawa, yong influx ng population natin, yong in-migration. Pangatlo yong tourists areas or tourist destination natin,” dagdag niya.

Dahil 100 police personnel ang kailangan para sa tatlong istasyon ng pulis, naglabas na ng memorandum ang regional office ng PNP sa lahat ng mga pulis na gustong madestino sa lungsod na magsabi lamang sa kanilang mga provincial at city police chief.

Kabilang dito ang mga taga Puerto Princesa at taga Palawan na naka-assign sa kasalukuyan sa ibang lugar.

Sabi pa ni Peniones, hindi magiging problema kung ma-assign sa Puerto Princesa ang mga pulis na mula dito sa lungsod dahil fair naman daw sila pagdating sa gagawing mbestigasyon.

Mas makakabuti pa na taga lungsod din ang ilalagay na mga police personnel sa tatlong istasyon dahil mas mapapadali pa ang imbestigasyon kapag may krimen na nangyari.