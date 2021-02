Tambak na isdang huli sa “bungbong”, nakumpiska sa Coron

Labintatlong kahon ng mga isda na nagtitimbang ng 520 kilos ang kinumpiska ng Department of Agriculture-Bureau of Fisheries and Acquatic Resources (DA-BFAR) at ng Fisheries Protection and Law Enforcement Group (FPLEG)-Northern Palawan Station noong araw ng Sabado (Pebrero 20) Barangay 3 sa bayan ng Coron.

Ang 13 kahon na naglalaman ng mga isdang Talakitok at Samaral at pag-aari ng isang fish trader mula sa Brgy. Galoc sa bayan ng Culion ay agad na kinumpiska ng FPLEG.

Ang mga nasabing isda na iluluwas at ibebenta sa Metro Manila ay agad na isinailalim sa pagsusuri ng BFAR at nakitang positibo sa paggamit ng ilegal na pamamaraam ng. paghuli

Ayon kay Rey Templonuevo, BFAR Northern Palawan Station officer-in-charge, regular nilang ginagawa ang pagsusuri ng mga isda ng lahat ng traders sa tuwing magluluwas ang mga ito ng produkto patungo sa Metro Manila upang matiyak na ligtas ang mga ito bago mabigyan ng Local Transport Permit (LTP).

“Maaaring bungbong ang ginamit paghuli ng isda. Ang sabi ay binili lang din daw nila ito, and we found out sa scientific examination natin through internal and external manifistation na positive ito sa explosive at hindi pwedeng ibenta o ilabas,” pahayag ni Templonuevo.

“This is routinary talaga dahil bago sila bigyan ng LTP ay kailangang iinspeksyon ang mga fishery products natin dito. Bago ito ikakarga sa mga barko o iluluwas, kailangang dumaan sa atin, and this is the department’s mandate to secure our fishery products,” dagdag niya.

Ang fish trader ay nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Section 126 ng Republic Act 8550, o “Possessing,dealing in or disposing of illegally caught or taken fish.”

WP Post Author Ruil Alabi is the news correspondent for Sofronio Española and Narra, Palawan. He also covers some agriculture stories. His interests are with food and technology. See author's posts