Nagpahayag ng pagkaalarma ang pamunuan ng Bureau of Fire Protection (BFP) sa bayan ng Roxas dahil sa sunod-sunod na naganap na grass at forest fire makalipas na masalanta ng bagyo.

Ayon sa BFP-Roxas, naitala ang pinakahuling insidente ng forest fire sa Sitio Man-ag, Barangay 4, dakong 7:20 ng gabi nitong Biyernes, Enero 21.

“Ang sunog, doon banda sa may MRF (material recovery facility) sa landfill. Ang assessment namin doon na rekindle, kasi noong nakaraang linggo pa may mga sunog na din na nganap diyan,” pahayag ni SF02 Michael Ebali.

(Photo courtesy of Vic Lagera, Roxas Municipal Administrator)

Ngayong Sabado ng umaga, Enero 22, ay binalikan ng BFP ang lugar ng sunog at bagama’t hindi nila nakita ng malapitan ay wala na silang na-obserbahan na usok. Subalit paglilinaw ni Ebali, hindi ito nangangahulugan na fire out na ang nasabing sunog.

“Tuloy-tuloy pa rin ang monitoring namin and if ever lumakas na naman siya mamaya, maaaring akyatin na namin kasama ang fire brigade,” pahayag ni Ebali.

Disyembre 31 nang unang makapagtala ng forest fire ang BFP-Roxas sa Sitio Paduan, Brgy. Tumarbong. Nasundan ito noong Enero 5 kung saan, nasunog ang cell site ng Smart Telecommnications sa Barangay III (Poblacion), samantalang nagkaroon din ng insidente sa Sitio Areasen at Sitio Mag-ag sa Brgy. IV.

(Photo courtesy of Vic Lagera, Roxas Municipal Administrator)

Enero 16 naman ng magkaroon din ng sunog sa Sitio Catincatin sa Brgy. Malcampo at noong Enero 19 naman sa Sitio Guita, Brgy. IV.

Dahil dito ay nagbigay ng abiso ang pamunuan ng BFP sa mga residente na kung maaari ay huwag magsunog ng basura at kung hindi naman maiwasan, ay bantayang maigi ang mga pagsisisiga.

Dagdag pa ng BFP-Roxas, nagpatawag na sila ng mga meeting, kasama ang mga kapitan ng barangay DENR, MENRO, MDRRMO, at iba pang mga concerned agency kaugnay sa sunog.

“Napagkasunduan namin na ipagbabawal muna ng mga barangay ang pagsusunog at paaalalahanan ang mga residente tungkol dito. Hindi rin kasi natin mapigil ang ating mga kababayan na magsunog dahil alam naman nating dinaanan tayo ng Odette kaya naglilinis sila ng kanilang kapaligiran,” paliwanag ni Ebali.

Ngayong araw ay nakatakdang magpulong muli ang mga awtoridad sa Brgy. IV, kung saan marami ang naitalang sunog matapos ang bagyo, upang mapaghandaan ang posibilidad na muling magkaroon ng sunog.

“Ang Barangay 4 kasi, may part siya na maraming residente pero may part din na mountainous. Diyan ang Sitio Man-ag at Sitio Bita kung saan mayroong naganap na mga grass at forest fire,” ani Ebali.