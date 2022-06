SAN VICENTE, Palawan — Pormal nang nanumpa si Amy Alvarez ngayon araw ng Hunyo 30, sa municipal gym ng bayan na ito, bilang re-elected mayor.

Pinangunahan ni Judge Anna Leah Y. Tionson-Mendoza ng Branch 164 ng Regional Trial Court (RTC) ang kanyang panunumpa sina Vice Mayor Ramir Pablico, at mga Sangguniang Bayan members na sina Maria Carmen Libarra Silagan, Melvin C. Ballesteros, Philip Jenrie S. Acosta, Evangeline G. Maagad, Cesar M Caballero, Honorio Alejano Ronnie Hikilan, at Teodolo Varquez.

“I am here to serve. I will serve in this municipal government; we will serve all. I will never go back on my words that I will be the mayor of everybody and I will serve everyone, kahit anong kulay ka pa,” pahayag ni Mayor Alvarez.

Larawan ni Fred Odrunia

“The past three years of my administration has its up and downs. It was challenging for me–the threat of COVID-19 19 pandemic, the recent onslaught of Typhoon Odette, and lastly, the consistent opposition and denials I got from the previous elected official in spite of our commitment to pursue the welfare of the general public. Hindi ako sumuko dahil sa pagmamahal at suporta ninyong lahat, lumalaban ako at hindi nawala ang pangarap ko sa San Vicente,” pahayag pa niya sa kanyang inaugural address.

Binanggit din niya sa kanyang talumpati ang tungkol sa mga naging tagumpay ng munisipyo sa ilalim ng kanyang liderato, tulad ng makatanggap ng pangalawang mataas na mark sa Commission on Audit (COA) ng dalawang magkasunod na taon, at ang pagkakatanggap ng Seal of Good Financial Housekeeping noong nakaraang taon.

“Ito ang resibo natin sa serbisyong tapat at dapat. And I intend to keep it that way,” ayon sa kanya.

Sinigurado din ni Alvarez na lahat ng mamamayan ng San Vicente ay pantay at makikinabang sa mga serbisyong ipatutupad ng kanyang administrasyon.

Aniya pa, walang palakasan, walang paburan, at walang abusado sa kanyang pamumuno.