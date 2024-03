Rizal Health Unit has issued a warning following the tragic demise of a 10-year-old girl due to a jellyfish sting.

The RHU reported that the incident, which occurred in Barangay Poblacion, resulted in a severe allergic reaction leading to anaphylaxis, despite efforts to save her life.

The health unit urges heightened vigilance among parents and guardians, especially during seaside activities in the prevailing heat.

“Sa nararanasan nating init ng panahon sa ating lugar ngayon, hindi maiiwasan ang madalas na pagligo sa dagat subalit nakikiusap po ang ating tanggapan na sana ay maging responsable ang mga magulang at bantayan ang ating mga anak para makaiwas sa anumang trahedya,” they said.