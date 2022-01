The City Environment and Natural Resources Office (City ENRO) of Puerto Princesa have cautioned city residents from burning dried vegetation from Odette’s aftermath, saying this could cause brush fires.

“Nais po nating ipanawagan sa publiko na iwasan ang mga pagsusunog sa ating kapaligiran, dahil maaari itong mag resulta ng “grassfire” at magiging pahirapan ang pag-aapula kung kakalat ang apoy,” the City ENRO said in an advisory.

Biodegradable debris, dried leaves, twigs, and branches, which are “highly flammable,” from Odette’s onslaught are still being removed. According to the advisory, the majority of the fires are caused by fallen trees, wigs, and branches.

“Ang mabilis na pagkalat ng apoy o grassfires ay dahil sa mga tuyong dahon, sanga ng kahoy at iba pang mga bagay sa ating kapaligiran na madaling masunog o highly flammable na sanhi ng pagkalat ng apoy dahil karamihan nito ay mga sanga o dahon na nagmumula sa mga patay na punong kahoy na itinumba ng Bagyong Odette,”

If residents are unable to avoid burning the waste, City ENRO suggests using “controlled burning,” which is a tactic for forming “fire lines” around the burning area to prevent the fire from spreading.

“Kung hindi man maiwasan na magsunog ay siguraduhing gawin ang controlled burning, o isang pamamaraan na mag-establish ng fire lines o malawak na espasyo sa paligid ng sinusunog upang maiwasang kumalat pa ang apoy.”