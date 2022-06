Itinanghal na kampeon sa larangan ng pagguhit si Raylove John Arellado ng bayan ng Brooke’s Point sa nakalipas na Baragatan sa Palawan 2022 Arts Competition, kaugnay ng pagdiriwang ng ika-120 anibersaryo ng pagkakatatag ng gobyerno sibil ng lalawigan.

Bilang gantimpala ay nakatanggap si Arellado ng premyong P30,000 at plaque of recognition sa ginanap na awarding ceremony sa PGP Convention Center noong Hunyo 23.

Si Arellado ay gumamit ng acrylic on canvas bilang medium upang bigyang buhay ang kanyang obra na tinawag niyang “BAKA SAKALI (SAKAL EH)” kung saan ay inilarawan nito ang sitwasyon ng mga kabataang patuloy na nagsusumikap sa pag-aaral sa gitna ng pandemya.

Larawan ni Raylove Arellado ng Guhit Pinas-Palawan

“Pinapakita po sa painting ang sitwasyon ng bawat mag-aaral noong pandemya, marami sa mga mag aaral ay di natuto/hirap klase (nakabalot ang mukha/hindi nakikita ang gagawin.) Pilit mang alamin at ituro sa sarili ngunit madilim ang pandemya at nagtuturo (sa pamamagitan cellphone) ay ang sarili nya at kahit may libro hindi rin nagagamit. Simpleng paliwanag na maaari kong masabi, pero may mas malalim pa siyang interpretasyon depende sa maabot ng tumitingin,” pahayag ni Arellado.

Ang patimpalak ay nilahukan ng 62 artist na may mga criteria na creative use of medium, expression of technique, originality of artistic expression, at mode of interpretation, na pawang may tig-25%.

Samantala, nagpasalamat naman si Arellado sa mga sumuporta at patuloy na naniniwala sa kanyang kakayanan. Nais niya rin umanong ipagpatuloy ang kanyang nasimulan upang maging inspirasyon sa mga katulad niyang nangangarap ding sumali at magwagi sa malakihang patimpalak gayon din anya ang pagapapalakas ng larangang ng sining sa kanyang bayan.

“Nagpapasalamat ako kay Lord para sa bagong achievement na pinagkaloob nya sakin at sa mga naniwala’t sumuporta. napakalaking karangalan para sakin ang makasali sa competition na ito upang i-representa ang bayan ng Brookes Point” aniya.

“Ngayon pong ako ang itihanghal na kampeon, nais kong ipatuloy ang pagpapalakas ng art sa aking bayan at maging inspirasyon sa mga katulad kong minsang pinangarap na makasali at manalo sa ganito kalaking kompetisyon sa lalawigan. Asahan niyo na patuloy akong lilikha ng mga pintang magbibigay inspirasyon” dagdag niya.