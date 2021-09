Isinagawa ng Municipal Police Station (MPS) ng bayan ng Rizal ang reactivation at training para sa mga magiging miyembro ng Barangay Peace Keeping Action Team (BPAT) ngayong September 22-25.

Layunin nang nasabing pagsasanay na makabuo ng mga bagong miyembro ng “Pulis sa Barangay” na siyang makakatuwang ng pulisya sa pangangalaga ng kapayaan at kaayusan ng kanilang mga komunidad.

Ayon kay P/Maj. Thirz Starsky Timbancaya, hepe ng Rizal MPS, nasa mahigit 100 mula sa 11 barangay ng Rizal ang sumailalim sa pagsasanay simula noong araw ng Huwebes.

“Ang objective nito ay makabuo tayo ng mga magiging katuwang ng ating mga pulis sa peace and order ng ating bayan. Malaki ang kanilang magagawa para sa komunidad,” pahayag ni Timbancaya, Biyernes, September 24.

Ilan sa mga mahahalagang tinalakay sa pagsasanay ang kanilang mga magiging responsibilidad bilang isang BPAT member, kabilang ang “investigation action” at “securing the area of a crime.”

“Halimbawa may krimen na nangyari sa lugar nila at kung wala pa ang police personnel natin, alam na nila ang gagawin nila. They can conduct basic investigation na at i-secure ang pinangyarihan ng insidente,” paliwanag ni Timbancaya.

Umaasa si Timbancaya na ang muling pagbuo ng BPAT sa bayan ng Rizal ay malaking tulong sa panata ng isang pulis na “To Serve and To Protect” na maprotektahan ang karapatan ng mamamayan at pangalagaan ang kaligtasan ng bawat isa.

Aniya, mangagaling naman sa pondo ng barangay at local government unit ang magiging insentibo ng mga magiging BPAT members na magsisilbing allowances para dito.