Pinagkalooban ng Kagawaran ng Pagsasaka ng Pump Irrigation System for Open Source o PISOS na may kasamang tangke at Shallow Tubewell (STW) ang tatlong Farmers Association (FA) sa Palawan.

Ang tatlong farmers association na napagkalooban nito ay ang Cabigaan Farmers Small Water Irrigation System Association sa Barangay Cabigaan, sa bayan ng Aborlan, ang Narra Vegetable Growers Cluster Association sa Brgy. Taritien, at ang Dumagueña-Manaile River Irrigators Association Inc. sa Brgy. Dumagueña na parehong nasa bayan ng Narra.

Ipinagkaloob sa mga ito ang 12 units Pump Irrigation System for Open Source (PISOS) with tank at 10 units Shallow Tubewell (STW) sa ilalim ng High Value Crops Development Program (HVDCP) na nagkakahalaga ng mahigit P2 milyon at dalawang yunit ng STW naman sa ilalim ng Organic Program na nagkakahalaga ng P199,800.

Sa kanilang facebook page, sinabi ng DA na ang nasabing intervention ay makakatulong upang mapataas ang produksyon ng sakahan gayundin ang antas ng kita ng mga high value crops growers at organic producers.

Samantala, lubos naman ang pasasalamat ng mga kooperatiba at asosasyon sa kanilang natanggap. Nangako naman ang mga nabigyan ng intervention na kanilang iingatan at sisiguraduhin na papakinabangan ito ng asosasyon. (OCJ/PIA-MIMAROPA, Palawan)