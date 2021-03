Proyektong patubig sa Busuanga pinasinayaan

Pinasinayaan ng lokal na pamahalaan ng Busuanga ang Municipal Water System Project sa Barangay Salvacion noong araw ng Lunes, Marso 22.

Ang proyektong patubig na nagkakahalaga ng P10 million ay ipinagkaloob ng Department of the Interior and Local Government (DILG) sa Busuanga at inaasahang magbibigay ng supply ng tubig sa Brgy. Salvacion.

Ayon kay mayor Elizabeth Cervantes, ang proyekto ay magkatuwang na naisakatuparan ng DILG at pamahalaang lokal ng Busuanga sa pamamagitan ng Municipal Economic Enterprise and Development Office (MEEDO) na siya ring mangangasiwa nito.

“We added also our LGU counterpart for that project para makumpleto ito katulad ng mga faucet at mga hose na kailangan at ilan pang mga materyales. Nagpapasalamat tayo sa DILG dahil malaking bagay ito para magkaroon ng malinis at magandang suplay ng tubig ang buong poblacion natin” payahag ni Cervantes.

Sa kasalukuyan ay mayroong isang water supplier ang buong poblacion sa bayan na pinamamahalaan ng rural waterworks at pinapatakbo ng isang asosasyon. Ngunit ayon kay Cervantes, pag-aaralan ng LGU at MEEDO kung puwedeng mai-connect ang rural waterworks sa bagong water system na pinapatakbo ng LGU upang magkaroon ng pagbabago kabilang na ang pagpababa ng bayarin ng mga consumer.

“Kung sakaling magkaroon ng ganito, we have to arrange and sign a MOA (memorandum of agreement) pero sa ngayon ay wala pa naman. Sa kasalukuyan, ang mga wala pang linya ng tubig o gustong magpakabit ay makipagugnayan lamang po sa opisina ng MEEDO,” ani Cervantes.

