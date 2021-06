Provincial IATF at PDRRMC, tinalakay ang COVID-19 response sa Palawan

Muling nagpulong ngayong araw ang Provincial Inter-Agency Task Force at mga miyembro ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council upang talakayin ang COVID-19 response sa lalawigan.

Base sa presentasyon ni Acting Provincial Health Officer Dr. Faye Labrador, pagpasok ng Comorbidity Week 23 o simula nitong Hunyo 12 ay bahagyang bumaba ang kaso ng aktibong kaso ng COVID-19 sa ilang munisipyo lalo na ang ilan na nagkaroon ng surge simula noong Comorbidity Week 15.

“Ilan sa reasons kaya bumababa ang kaso natin ay dahil sa pag-decrease ng inter-zonal travel and yung border control sa mga munisipyo natin,” pahayag nito.

Base naman sa datos ng Center for Health Development MIMAROPA, bumaba ng (55%) limampu’t limang porsyento ang active cases sa lalawigan at ang current risk status ay ‘low’.

Dagdag naman ni PDRRMO Jerry Alili na tumataas ang Antigen positive cases sa ilang munisipyo gaya ng Linapacan at Culion dahil patuloy ang paggalaw ng mga residente at mangingisda patungo sa ibang munisipyo sa paghahatid ng produkto. Inaasahan naman na maghahatid ng karagdagang Antigen Test Kits sa mga island municipalities.

Samantala, ilan sa mga naging suhestyon ang pagbuo ng grupo na magsasagawa nang ‘assessment’ sa epekto ng COVID-19 sa Economic Status ng lalawigan.

Ayon naman kay Provincial Tourism Officer Maribel Buñi, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga munisipyo at tourism establishments bagaman may ilang mga munisipyo ang nagbabawal pa rin ng tourism-related activities.

“Tinitingnan din kasi natin yung pangkalahatang kapakanan. So, in case na magbukas muli ang tourism industry, it should be subject to restrictions and protocols. Malaki kasi ang contribution ng turismo ng Palawan sa Gross Domestic Product ng bansa, kaya malaki rin ang epekto nito sa ating ekonomiya,” ayon sa kanya.