Pinaghihinalaang pusher, arestado sa Coron

Arestado ang isang lalaki sa isinagawang buy-bust operation ng Coron Municipal Police Station (MPS) kasama ang Regional Mobile Force Battalion-4B, 42nd, Provincial Mobile Force Company, Palawan Police Provincial Office at PNP-Maritime Group Coron detachment, sa Sityo Bukal-Bukal, Brgy. Guadalupe, Coron Palawan noong Huwebes ng gabi, January 14.

Ang 27 anyos na suspek ay kinilalang si Junjun Bagona Guian, alyas Bitoy, na residente ng nabanggit na lugar.

Si Guian ay minanmanan ng pulisya sa loob ng tatlong linggo matapos makatanggap ng impormasyon kaugnay sa pagbebenta nito ng ilegal na droga.

Nakuha sa kanya ang 12 sachets ng pinaghihinalaang shabu. “Maliban sa nabili namin sa kanya na isang sachet na nagkakahalaga ng P1,000 ay mayroon pang 11 sachets na nakuha sa kanya, na ang halaga siguro depende sa laki ng sachet P500 to P1,000,” pahayag ni Coron MPS chief P/Cpt. Ervin Plando.

“Posibleng ang plano n’ya bentahan muna ang poseur buyer natin tapos ang kikitain niya dito ang gagamitin niya para makapasok sa bar. Doon niya naman ibebenta ang iba pang droga. Iaalok sa mga dati na rin niyang naka-transakyon,” dagdag ni Plando.

Napag-alaman din mula kay Plando na under probation si Guian, matapos itong makalaya noong huling quarter ng taong 2020 sa kaparehong kaso.

“Nahuli at nakulong siya March last year, tapos mga six months lang nakulong yan, kasi nag-apply for probation. So, ang sentensya niya dito na ise-serve sa labas,” aniya.

Subalit dahil sa kawalan ng mapagkukunan ng kita, posibleng nahikayat muli ang suspek sa pagbebenta ng droga, ayon pa kay Plando.