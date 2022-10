Inaanyayahan ng Area Task Force-West (ATF-West) ang mga kabataang Palaweño na lumahok sa Tiktok challenge bilang bahagi ng information at education campaign nito na may kinalaman sa pagpapalaganap ng mahahalagang kaalaman hinggil sa West Philippine Sea (WPS) na sinasakop ng Pilipinas.

Ang WPS digital advocacy ay may tema na “Kabataan Para sa Kalayaan”, at bukas sa lahat ng kabataang Palaweño maging ang Tiktok challenge entry man nila ay mag-isa nilang gagawin o group performance.

Kinakailangan na sayawan ng mga magsusumite ng entries ang official tune na “Mga Isla ng Kalayaan, Atin ‘To!”

Ang deadline ng pagsumite ng entries ay sa October 15. Ang mga ito ay maaaring ipadala sa atfw.iectg@gmail.com na email address.

Ayon sa ATF-West, maaaring tumanggap ng premyo na P10,000 ang mananalo, samantalang P7,000 naman ang matatanggap ng tatanghalin na first runner up. Walong entries din ang tatanggap ng tig P1,000 bilang consolation prize.

Basahin ang Tiktok challenge mechanics:

CONTEST MECHANICS:

Ang lahat ng lalahok sa Tiktok Challenge ay kinakailangang i-like at i-follow ang Facebook page at Tiktok Account ng Area Task Force – West (https://vt.tiktok.com/ZSRCTWpCQ/). Ito ay bukas para sa lahat ng mga kabataang Palaweño (estudyante, out of school youth). Ang entries ay maaaring isagawa ng solo o di kaya ay grupo. Gamitin ang hash tag na #KabataanParasaKalayaan2022 sa inyong Tiktok posts. Ang mga entries ay kinakailangang i-download at i-submit rin sa email address ng ATF-West IECTG na atfwest.iectg@gmail.com Kinakailangang idownload at gamitin ang official music ng patimpalak na may titulong “Mga Isla Kalayaan, Sa Atin ‘To” na nakapaloob audio-video sa anunsyong ito. Hindi pinapayagan ang anumang uri ng karahasan, kalaswaan at pambubully sa lenguwahe, larawan or video na gagamitin. Ang submission ng entries ay magsisimula sa hatinggabi ng 01 hanggang 10 Oktubre 2022. Kasama ng entries, kinakailangan ding i-submit ang inyong pangalan, paaralan, at contact number. Ang IECTG ay pipili ng sampung (10) Tiktok entries na ipo-post sa aming Facebook page. Criteria for Judging:

Performance – 40%

Social media – 30%

(Views – 10%, Shares – 10%, Reactions – 10%)

*Content/Relevance – 30%

Total: 100%

Para sa karagdagang impormasyon, makipagugnayan sa ATF West IECTG Secretariat sa cellphone number 0966 5389163.

“Mga Isla Kalayaan, Sa Atin ‘To”

© All Rights Reserved 2022

Granted Permission to all Contestants

