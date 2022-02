Nagbukas na ang taunang selebrasyon ng Buwan ng mga Sining sa Palawan sa pangunguna ng pamahalaang panlalawigan bilang bahagi ng National Arts Month sa Palawan Heritage Park ng Kapitolyo noong Enero 31.

Ang Pebrero ay itinuturing na mahalagang buwan sa bansa para i-promote ang Philippine arts alinsunod sa Presidential Proclamation 683 na nilagdaan noong 1991. Pinangungunahan sa Pilipinas ang selebrasyon nito ng National Commission for Culture and the Arts (NCCA).

Ayon sa ulat na inilabas ng Provincial Information Office (PIO) noong Lunes, ang mga opisyal ng pamahalaang panlalawigan na nanguna sa pagdiriwang ay sina bise gobernador Dennis Socrates, Office of the Governor chief of staff at Culture and Arts program manager Ceasar Sammy Magbanua, at Maryrose Palanca-Caabay na presidente ng Kiwanis Damayan ng Agila at ilang mga panauhin at opisyales ng pamahalaang panlalawigan.

May temang “Sining ng Pag-asa”, sinimulan ang pagbubuhas ng isang misa na pinangunahan ni Rev. Fr. Noel del Rosario. Sinundan ito ng ribbon-cutting at pagbasbas para sa pagbubukas ng exhibit na nagpapamalas ng mga makukulay na likha ng mga bagong sibol na pintor.

Ayon pa sa pahayag ng PIO, ang tema ng pagdiriwang ay may layunin na pagbuklurin ang lahat ng mga alagad ng sining mula sa iba’t ibang uri nito upang higit pang malinang at mapanatili ang yamang kultura at sining ng Pilipinas sa pagtatanghal at sining biswal.

Samantala, kasabay ng selebrasyon ng buwan ng sining ay ang paggunita ng ika-7 taon na pagkakatatag ng Guhit Pinas-Palawan na siyang nagtampok ng mga obra sa gusaling kapitolyo at matutunghayan rin sa facebook page ng Palawan Heritage Center 2014.