Notorious na magnanakaw sa Coron, huli

Nahuli ng mga awtoridad sa bayan ng Coron noong Linggo ang isang lalaki na ayon sa kanila ay “notorious” na sangkot sa mga nakawan sa bayan.

Inireklamo ang suspek, na kinilalang si Christopher Cuizon Rosario o “alias Toping”, ng may-ari ng Darayonan Lodge sa Barangay Poblacion matapos itong mahuli sa CCTV camera na pumasok sa lugar at hinihinalang nagnakaw ng isang camera.

Ayon kay P/Maj. Thirz Starky Timbancaya, hepe ng Coron municipal police station (MPS), naiulat ng may-ari ng Darayonan Lodge ang insidente, at nakilala nya agad ang suspek noong mapanood nya ang CCTV.

pagkawala ng nasabing gamit na kung saan ang nakita sa CCTV na kumuha ay si Christopher Cuizon Rosario o mas kilala sa kanilang lugar sa alyas na “toping”, 25, na sinasabing labas pasok sa kulungan dahil sa mga nakakasangkutan nitong pagnanakaw.

“Ang magnanakaw na ‘yon unang pakita pa lang sa akin ng kuha ng CCTV ay identify ko na si alyas Toping. Kilala ang taong yan na labas pasok na sa kulungan dahil nga walang nag-aakusa walang nagrereklamo kaya hindi natutuluyan pero ako personally pwede ko sabihin na sya ang numero unong magnanakaw ng Coron dahil mula pagkabata hanggang ngayon ‘yon na ang naging buhay nya,” saad ni Timbancaya.

Ayon kay Timbancaya, nahuli nila ang suspek dahil na rin sa nakilala ito at sa kanilang pakikipag-ugnayan sa mga taong maaring makapagbigay ng impormasyon.

“Noong nakunan sya ng CCTV nilabas yan at naikalat sa social media within 24 hours sa tulong ng regional force pnp humingi ako ng tulong na lahat ng contacts namin ay kausapin bigyan ng impormasyon hanapin at mula pa kagabi hanggang kaninang madaling araw hindi namin talaga tinulugan yan at nung magpositibo na-ispotan yan lumabas yan madaling araw nagstart na yong habulan mga around 5:30-6:00 A.M. pa lang nakaposisyon na kami,” ayon kay Timbancaya.

Dagdag pa niya, matapos makilala ang suspek, agad nila itong hinanap, nang matagpuan, nagkaroon umano ng habulan na umabot sa isang lumang building, na kanila namang nahabol at nahuli.

Noong mahuli, wala na sa kustodiya nito ang camera na sinasabing nagkakahalaga ng mahigit P120,000 hanggang P150,000 na kanilang nakuha sa pinagbentahan nito.

“Kinausap ko kung saan na napunta yong mamahaling camera na nagkakahalaga ng kaya noong makuha natin at tinuro ang unang pinagdalhan sinasabi ng unang pinagdalhan ay ibinenta rin at ibinenta rin ng kasunod hanggang nagpasa pasa na hanggang sa ikaapat na tao na at doon na namin nakuha ang camera, sinundan natin yon in position nakuha natin doon sa huling pinagdalhan ng ninakaw na camera,” ayon kay Timbancaya.

Nahaharap sa kasong theft ang suspek.

About the Author Jayra Joyce Taboada Jayra Joyce Cañete Taboada handles the law and order and the science and education beats. She is also a licensed professional teacher.