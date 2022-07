- Advertisement by Google -

Mahigpit na ipatutupad ng Municipal Environment and Natural Resources Office (MENRO) sa bayan ng Narra ang kanilang “No Segregation, No Collection” policy sa lahat ng mga commercial establishments at mga kabahayan nito upang maiwasan ang pagkalat ng basura at maging disiplinado ang mga mamamayan sa kanilang kapaligiran.

Ayon kay Neil Varcas, ang siyang MENRO officer, ang polisiyang ito ay mahigpit na isinasagawa ng kanilang mga garbage collectors sa solid waste management sa buong 23 na barangay.

Pahayag ni Varcas madalas na hindi sila nagkakaroon ng mahirap na paghakot ng basura sa mga commercial establishments, ngunit sa mga kabahayan ay matindi ang problema dahil hindi sinusunod ang polisiya.

“Sa mga establishments natin, madalas okay naman, segregated ang inilalabas nilang basura, kaya kapag nag-ikot ang garbage truck natin, nakukuha agad. Sa mga household madalas may problema, minsan hindi segregated talaga, kaya kung hindi talaga nahihiwalay, hindi talaga kukunin ng collectors natin,” paliwanag niya.

“Syempre sa mga tindahan, ayaw naman nilang nakatambak ang sako ng basura sa labas, may mga mamimili sila, makakasira sa kanila yon. Madalas sa household, kapag hindi kinolekta dahil hindi hiwalay, syempre babalikan pa rin yan ng collectors, at sa paghakot, sasabihan sila na i-segregate ito dahil babalikan sa umaga,” dagdag niya.

Upang mapasunod sa polisiya na ito, ang mga information education and communications campaign staff ng MENRO ang siyang madalas na nagbibigay ng impormasyon para maipaliwanag sa mga residente ang layunin nito.

“Regular ang paalala sa mga households. Kolektor ng basura ang incharge kasabay ng pagkolekta, tapos may taga ikot ako na IEC staff. Twice a month umiikot sa mga commercial establishments at sa mga households,” sabi pa ni Varcas.

Sa ngayon, dalawang garbage truck ang nagagamit ng MENRO na regular na nag-iikot at naghahakot sa 10 barangay na kinabibilangan ng Poblacion 1-7, Panacan, Panacan 2, at Antipuluan, habang ang natitirang 13 barangay ay may mga sariling Residual Containment Facility (RCF) na pansamantalang nilalagyan ng mga segregated na basura.

“The remaining barangays ay per request, may kanya kanya silang Residual Containment Facility. Kapag madami nang naipon na basura, tatawag sila sa opisina para ipakolekta sa atin, ang RCF natin para sa 10 barangay ay sa Barangay Bato-Bato,” dagdag ni Varcas.

Samantala, ang pansamantalang pinagtatapunan nang nahahakot na mga basura sa buong Narra ay nasa Bato-Bato ay hindi pa aniya maikokonsiderang Sanitary Landfill sa ngayon, ito ay Residual Containment Facility pa rin ayon kay Varcas dahil hindi pa tapos ang konstruksyon ng disposal cells nito.

“Operation wise kulang kami pagdating sa landfill. Kasi wala kaming equipment. Tsaka di pa sya fully operated as landfill. Residual Containment Facility pa lang sya kasi di pa tapos yung disposal cells namin. Hopefully within the year matapos,” paliwanag niya.