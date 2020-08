New pyramiding scam reported in Coron

Municipal police chief P/Maj. Thirz Starky Timbancaya said Friday that they have already received at least 16 separate complaints from Coron residents who had “invested” in the scheme and were seeking to take their money back.

The Coron police is investigating a Ponzi-style pyramiding fraud in Coron involving two local suspects and a company they were allegedly representing called Grand Capital Trading.

Municipal police chief P/Maj. Thirz Starky Timbancaya said Friday that they have already received at least 16 separate complaints from Coron residents who had “invested” in the scheme and were seeking to take their money back.

Timbancaya told Palawan News that based on the complaints, the investment scheme promises easy and guaranteed returns of their outlays.

The scam was reportedly started by individuals from Manila who connected to two local females in Coron.

“Way back a month ago, may mga initial nang nagco-complain. Iyong dalawang taga-Coron na ‘yon ay naka-connect doon sa tinatawag na parang isang group from Manila, I think. Noong una medyo okay, noong kalagitnaan bigla na lang nagbago ang payment or bigayan, nawala na sila, ang hinahabol ay mga taga-Coron na,” he said.

“Itong dalawa, sinasabi nilang biktima rin sila, noong makaramdam na sila ay niloloko ang ginawa nilang strategy ay ginaya nila ang sa company na sinalihan nila. Nasa Coron ang isa at nasa Culion naman isa. Actually, pumunta pa ng istasyon ang dalawa [na ‘yan] ang depensa nila wala sa kanila ang pera — naloko rin siya. Oo nga, naloko ka rin. Ang problema pinagpatuloy niyo pa, ginamit niyo pa ang estratehiya ng company niyo,” Timbancaya added.

Earlier, individuals from Coron who refused to be named reported the investment scheme named “Grand Capital Trading”.

Timbancaya said that the scheme continues to operate as of now with clients from different provinces and countries.

“Taga-Coron po sila. Nang-scam ng mahigit million na pera. Ang promise return po ay 50 to 70 percent ang balik sa loob ng limang araw,” a complainant who requested anonymity said.

He said that based on the report, the scheme has been operating for more than two months now and has been inviting and collecting investments from residents who have been easily persuaded.

Timbancaya also said that money transactions continue to come in from individuals from as far as Mindanao and also other countries.

“Pinagpatuloy pa rin nila ang pagtanggap ng transaction galing sa ibang tao na nagpapadala ng pera. Kaya hindi na ma-explain kung saan na napunta ang pera. May mga pumapasok pa rin somewhere from Mindanao, NCR, Luzon, ang dami may mga taga-ibang bansa pa,” he said.

“Ang tingin ko base sa mga report nila mukhang hindi bababa sa P10 milyon or more than pa ang mga pumasok na pera. Iyong una, nakita ko pa ang transaction nila. Ang payment sa bangko ay nakapangalan sa taga-Coron na dalawa tapos pinapadala doon sa account ng pinaka-boss nila, noong nag-close na ang contact ng boss, naipit na ang dalawa at hindi nila alam kung ano ang gagawin,” Timbancaya added.

Timbancaya warned residents of Coron to be aware of individuals promising investments without risks, especially if they come as networking schemes that rely on the number of recruits.

He said residents should be diligent in doing their own research if the investment company is online. If it is nowhere to be found, then it is likely that it is a scam.

“Kapag na-engaged po tayo sa ganyang sistema ng tinatawag na transaction iyong pagpapatubo ng pera, pagbabalik ng doble o triple ay pag-isipan natin ng maayos. Imagine, sino ba naman ang magbibigay ng ganoon kadobleng pera sa ilang araw lang, parang napakalaking kalokohan. Meaning, kapag may ganyan tayong activity, mag-isip, magmatyag, pag-aralan at maging mabusisi, dahil ang pera ay hindi napupulot lang kundi pinaghihirapan,” he said.