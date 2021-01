New COVID-19 patient in Brooke’s Point “illegally” traveled from Malaysia

“It is confirmed. Sila [pasyente at asawa] ang nagsabi. Mag-isa lang siyang bumiyahe, pero inaalam pa namin kung ilan sila, sino ang mga kasama niya, kasi hanggang ngayon, may problema kami. Hindi nagco-cooperate ang patient ng full details, saan siya dumaan, saan siya sumakay,” PDRRMO chief Jeremias Alili said.

Balabac authorities said on Saturday that the person who was recently found to be positive for COVID-19 in Brooke’s Point arrived into town from Malaysia without coordinating with health officials as required by travel protocols.

The patient was also identified to be a kin of a local official of Brooke’s Point. He had reportedly shown symptoms of infection while submitting negative “swab test” results.

Mitra Tanjilani, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO) chief and vice chair of the MIATF Balabac, said the patient used the “backdoor entry” to reach Brooke’s Point on Friday.

“Maari pong malayo ang dinaanan ng patient na ‘yon [mula] dito sa Balabac. Kasi kung dadaan siya ng Mangsee o sa mga areas ng aming borders, sobra ang aming higpit dito sa Balabac sa lahat ng dumadating sa pier. Pati sa mga islands natin, kung makikita ‘yon dito, maaaring mai-hold talaga namin siya agad dito sa Balabac,” he said Tanjilani.

“Pero dahil nga taga-Brooke’s Point siya, posibleng malayo sa Balabac waters ang dinaanan niya, kaya hindi na po talaga napansin dito,” he added.

Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) chief Jeremias Alili also said the patient illegally traveled from Malaysia

“It is confirmed. Sila [pasyente at asawa] ang nagsabi. Mag-isa lang siyang bumiyahe, pero inaalam pa namin kung ilan sila, sino ang mga kasama niya, kasi hanggang ngayon, may problema kami. Hindi nagco-cooperate ang patient ng full details, saan siya dumaan, saan siya sumakay,” Alili said.

Tanjilani said the patient could have traveled using a private watercraft.

“Malayo siguro siya sa Balabac talaga dumaan, kasi kung hihinto o mag-drop siya sa mga isla dito, malalaman natin agad ito,” he said.

BASAHIN ANG BALITANG ITO SA WIKANG PILIPINO

Ipinahayag ng Balabac Municipal Inter-Agency Taskforce (MIATF) na maaring hindi dumaan sa kanilang mga borders ang isang residente ng Brooke’s Point na nag-positibo sa COVID-19 noong Biyernes, at nanggaling ito sa Malaysia.

Ang pasyente ay kapamilya ng isang konsehal ng Brooke’s Point, ayon sa mga awtoridad ng nasabing bayan. Ito ay nakarating sa Brooke’s Point na wala umanong koordinasyon sa lokal na pamahalaan at nagpakita ng sintomas ng naturang sakit kahit nag-negative ito sa isang swab test.

Sa panayam ng Palawan News kay Mitra Tanjilani, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO) chief at kasalukuyang vice chair ng MIATF Balabac, nakarating sa kanya na isang “backdoor entry” umano ang kaso ng COVID-19 patient na naitala sa bayan ng Brookes’ Point, araw ng Biyernes.

“Maari pong malayo ang dinaanan ng patient na ‘yon [mula] dito sa Balabac. Kasi kung dadaan sya ng Mangsee o sa mga areas ng aming borders, sobra ang aming higpit dito sa Balabac sa lahat ng dumadating sa pier. Pati sa mga islands natin, kung makikita ‘yon dito, maaaring mai-hold talaga namin siya agad dito sa Balabac,” pahayag ni Tanjilani.

“Pero dahil nga taga Brooke’s Point siya, posibleng malayo sa Balabac waters ang dinaanan niya, kaya hindi na po talaga napansin dito,” dagdag niya.

Nakumpirma rin ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) chief Jeremias Alili na isa ngang illegal entry galing sa Malaysia ang nasabing pasyente. Sa isang hiwalay na panayam, pahayag ni Alili na isa itong lalaki at asawa ng isang miyembro ng Sangguniang Bayan.

“It is confirmed. Sila [pasyente at asawa] ang nagsabi. Mag-isa lang siyang bumiyahe, pero inaalam pa namin kung ilan sila, sino ang mga kasama niya, kasi hanggang ngayon, may problema kami. Hindi nagco-cooperate ang patient ng full details, saan siya dumaan, saan siya sumakay,” ani niya.

Ayon kay Tanjilani, maaaring mayroong sariling lantsa ang patient na ito kaya nakalusot ito mga border ng Balabac.

“Malayo siguro siya sa Balabac talaga dumaan, kasi kung hihinto o mag-drop siya sa mga isla dito, malalaman natin agad ito,” aniya.