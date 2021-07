National Disaster Resilience month ipinagdiwang sa bayan ng San Vicente

SAN VICENTE, Palawan — Isang simpleng programa ang pinangunahan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO) bilang pagdiriwang at paggunita ng National Disaster Resilience Month dito, noong araw ng Biyernes, Hulyo 9.

Kabilang sa naging aktibidad ang isang motorcade kung saan itinampok ang mga kagamitan ng pamahalaang bayan kabilang ang mga rescue vehicles, speedboat, at mga motorsiklo, bilang kahandaan sa pagresponde sa mga sakuna at kalamidad.





Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO) bilang pinagdiwang at ginunita ng National Disaster Resilience Month sa bayan ng San Vicente. | Larawan mula sa ICS San Vicente.

Ang pagdiriwang ay alinsunod sa Executive Order No. 29, series of 2017 na nagtatakda sa buwan ng Hulyo bilang National Disaster Resilience Month.

Nakibahagi sa programa ang mga kawani ng iba’t-ibang ahensya ng first responder sa bayan kabilang ang Municipal Public Safety and Emergency Program (MPSEP), Bureau of Fire and Protection (BFP), Philippine Coast Guard (PCG), San Vicente Municipal Police Station (MPS), Regional Mobile Force Battalion (RMFB), Department of Interior and Local Government (DILG), Philippine Marines, Rescue 165 personnel, Municipal Health Office (MHO), SVNHS Student Disaster Risk Reduction Volunteers at mga opisyal at responder ng mga barangay.

Ayon sa MDRRMO, layunin ng programa na maisulong ang kultura ng pag-iwas, kahandaan at pagiging matatag ng isang komunidad, sa anumang kalamidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaalaman at impormasyon patungkol sa tamang pamamahala nito.

“As the entire nation and the Municipality of San Vicente continue to face the COVID-19 pandemic, it is but imperative that we show our resiliency in the face of this health emergency. This whole month of July has been declared as National Disaster Resiliency Month with the theme “Tamang Pamamahala’t Kahandaan, Kaalaman at Pagtutulungan sa Sakuna at Pandemya’y Kalasag ng Bayan,” pahayag ni Orlando Estoya, hepe ng MDRRMO-San Vicente.

“As a display of our readiness and resiliency, nandito tayong lahat to show our unity and strength para tugunan ang hamon ng panahong ito. In this way, we can set our direction towards a “LISTO, matatag at Panatag na bayan” ng San Vicente.” dagdag niya

Binigyang diin ni Municipal Local Government Operations Officer Rustico B. Dangue sa kanyang mensahe ang mga programa at patakaran na ipinapatupad sa bayan ng San Vicente upang mapanatiling ligtas at matatag ang mga mamamayan sa banta ng COVID-19.

“Naaagwanta natin ‘yung panahon na mayroon tayong ECQ noong 2020 at hanggang ngayon ay patuloy nating ipinatutupad ang lahat ng mga patakaran na magpapanatili na ligtas ang mga mamamayan sa COVID-19,” pahayag ni Dangue.

“Ang ginagawa ng ating pamahalaan ngayon lalo na ng Municipal Government ay i-intensify pa ang mga protocols na ito at maunawaan nang ganap ng mamamayang taga-San Vicente at ng mga taga-labas na dito sa San Vicente ay ayaw natin si COVID-19,” paliwanag niya.

Dagdag pa niya, ang pandemya ay maituturing ding kalamidad kaya nakatuon at binibigyang konsiderasyon sa pagdiriwang ang usaping COVID-19 prevention.

Aniya mahalaga ang pakikibahaging ito ng munisipyo sa pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month upang maipaalam sa mga mamamayan ang mga kaganapan at dapat na gawin upang “sila ay maging mahusay na tagapagsunod at kaagapay sa COVID prevention at sa iba pang calamity.”

Kaugnay nito, magsasagawa ang MDRRMO ng river de-clogging activity sa ika-21 hanggang ika-23 ng Hulyo sa Barangay New Agutaya at San Isidro na madalas na nakararanas ng pagbaha dulot ng malakas na pagbuhos ng ulan.

WP Post Author Alex Baaco is the correspondent of Palawan News in San Vicente, Palawan. He also covers politics, government policies, tourism, health and sports. His has interest in travelling and exploring different places and food. See author's posts