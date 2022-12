Humigit 150 na mga batang mag-aaral mula sa Acacia Child Development Center at Calategas Proper Child Development Center ang nabiyayaan ng isinagawang feeding program ng community outreach activity ng mga kawani ng Narra District Jail (NDJ) sa Brgy. Calategas nitong Lunes, December 12.

“NDJ is still out to serve our nutritious and hot sopas plus information dissemination on EO 70, VAWC, JO1 Recruitment, and Drug Addiction, info materials distribution, and brief lecture on VAWC and other GAD programs are also conducted,” pahayag ni SJO1 Marlon Lolong, officer-in-charge ng NDJ.

Ayon pa kay Lolong, marami na ring mga eskwelahan sa bayan ng Narra ang kanilang naabot sa pamamagitan ng pagsasagawa ng feeding program katuwang ang kanilang mga stakeholders at ang pamahalaang lokal ng Narra.

“NDJ team also continued its Brigada Eskwela, plus assistance on these centers throuhg the donation of three gallons alcohol personally received by Child Development workers ma’am Fatima Talaver and ma’am Bambi Amador,” dagdag niya pa.

Aniya, asahan pa sa susunod na taon ang iba’t ibang pagkalinga ng kanilang hanay sa mga kabataan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng marami pang programa na makakatulong sa kalusugan ng mga kabataan, kabilang na rin ang kanilang mga programang pangkalikasan kabilang dito ang kanilang mga environmental protection program, tree planting katuwang ang LGU, barangay, at komunidad.

