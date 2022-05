Nahaharap sa kasong estafa ang isang lalaki at live-in partner nito matapos silang mahuli, Huwebes ng gabi, sa isang entrapment operation dahil sa reklamo sa bilihan ng lupa sa isang umano ay gagawing subdivision.

Inaresto ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) sina Zacharias delos Santos at Marilou Dote matapos silang ireklamo ng tatlong nabiktima nila sa bentahan ng lupa sa isang gagawin umanong subdivision sa Barangay Tagburos.

Ayon kay PEMS Henry Castroverde ng CIDG, tatlo nang magkakahiwalay na reklamo ang natanggap nila laban sa mga suspek.

“Inaresto namin sila kagabi dahil doon sa mga reklamo sa kanila na mga biniling lupa sa subdibisyon tapos ilang taon na wala daw silang nakikitang improvement doon sa lugar. May mga ginawa kaming mga validation, nalaman namin na may mali doon. Kaya kagabi, kasama ang asset namin in-entrap namin itong suuspek,” ayon kay Castroverde.

Isa sa mga nagreklamo, na tumangging magpabanggit ng pangalan, ay nagbayad umano sa dalawa ng halagang P980,000 para sa 14 na lote subalit napag-alaman nila na ang lupa ay kasalukuyan pang klasipikado na timberland.

“[Noong] January 31, 2022, una akong nakabili ng 3 lote na P210,000, within a week bumili uli ako ng another 8 lots P560,000 and another 3 lots for P310,000 — lahat yun umabot ng P980,000. Lahat yun binili ko lang sa loob ng 3 weeks,” ayon sa nagreklamo.

“Nalaman ko na may mali na nang may nakausap ako na kaibigan, na may iba na pala na nakabili since 2019 pa. Pero hanggang ngayon hindi pa nila nakikita ang lugar, kung saan nga ba ang subdivision na yan,” dagdag niya.

Maging ang may-ari ng lupa sa planong subdivision, na kinilalang si Minerva Laban, ay inirereklamo din si Delos Santos, ayon kay Castroverde.

Nagkaroon diumano sila ng kasunduan kung saan kasama sa pag-develop ng nasabing sukat ng lupain ay babayaran sila nito ng halagang P50 million, ngunit ang nakukuha niya ay P1.2 milyon lang.

“Lumapit siya akin ng mga 2019, sabi niya babayaraan niya ako ng P50 milyon , tapos idedevelop niya ang 128 hectares, kasama na ang 10 hectares daw na gagawin niyang subdivision,” pahayag ni Laban.

“Matatanda na kami, may sakit pa ang asawa ko, kaya pumayag na kami kasi wala namang mag-aasikaso ng lupa. Ang problema, siya pala nagbebenta ng lupa doon. Ako hindi niya binabayaran. Inuunti-unti niya, tapos hindi ka bibigyan kung hindi mo pa puntahan doon sa kanila. Lahat siguro nakuha pa lang namin nasa P1.2 milyon lang,” dagdag niya.