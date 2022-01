Tatanggap na ng specimen referrals ang molecular diagnostic laboratory ng probinsya sa ilalim ng pamamahala ng Provincial Health Office (PHO) para sa RT-PCR testing sa January 17.

Ayon sa ulat noong Biyernes ng pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng Palawan Provincial Information Office (PIO), uumpisahan ng tumanggap ng referrals para sa RT-PCR testing ang molecular lab sa darating na Lunes matapos ang orientation na isinagawa sa natura rin na araw.

Sa pahayag ni Cyrus Cecilio Caabay, medical technologist III at kasalukuyang program manager ng laboratoryo, ang kanilang isinagawang oryentasyon ay bilang paghahanda sa pagtanggap ng lahat ng specimen referrals na magmumula sa buong Palawan.

“Tayo po ay nagsagawa ng pre-operational activity which is ito po ay specimen referral for RT-PCR Covid-19 testing for Province of Palawan, para po malaman ng ating mga hospitals, RHUs at MHOs ang ating magiging proseso at mga gagawin sa pagsisimula po ng ating operasyon,” pahayag ni G. Caabay.

Dumalo sa oryentasyon ang mga kinatawan, partikular ang mga medical technologists ng RHUs, private at government hospitals sa buong Palawan, upang makiisa sa gawaing ito at malaman ang mga kaukulang proseso sa referral.

Malaki naman ang pasasalamat ni Caabay kasama ang iba pa niyang kasamahan dahil sa patuloy na pagtataguyod ng programa para sa maayos na pagsusuri lalo na ngayong kinakailangan ang laboratoryo sa panahon ng pandemya.

“Maraming salamat sa ating napakahusay na gobernador, Gov. JCA sa pagsupport sa ating probinsya na mabigyan tayo ng napakagandang pasilidad na ito [PHO-MBL], syempre sa tulong din ‘yan ng DOH. At upang makapagsuri ng mga suspected COVID-19 patients sa Palawan at magamot kung kinakailangan,” ayon kay Caabay.

Matatandaan na nagpamalas ng angking husay ang 7 medical technologists ng Pamahalaang Panlalawigan matapos nitong makamit ang 100% proficiency test nitong nakaraang taon. Ito ay bilang bahagi ng aplikasyon ng PHO-MBL para sa License to Operate (LTO) na itinakda ng Department of Health.

Ang 4 na medical technologists na patuloy na nagkakaloob ng de-kalidad na serbisyo para sa mga Palaweño ay sina Cyrus Cecilio A. Caabay, Norry Fe-An T. Payopelin, Aljen Rey G. Napila,Mykeane Maej’g J. Gualdrapa na pawang mga medical technologists at SARS-COV-2 Analyst at sa patnubay naman ng kanilang hepe na si Dr. Perla E. Palao -Banzuela na isang Pathologist.