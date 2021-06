Mga PDL sa Brooke’s Point jail, sumasailalim sa pagsasanay sa pagtatanim ng kabute

Sumasailalim ngayon sa isang pagsasanay sa pagtatanim ng mushroom o kabute ang mga persons deprived of liberty (PDL) sa Brooke’s Point District Jail (BPDJ) upang maging alternatibong pagkukunan ng pantustos sa kanilang mga pangangailangan sa araw-araw.

Ang pagsasanay ay sinimulan ng BPDJ sa pamumuno ni Senior Insp. Darwin Montilla, noong June 3 sa pamamagitan ng isang basic training at actual preparation.

Ayon kay JO1 May Rose Rosel, Community Relations Officer ng BPDJ, hinati ang bilang ng mga PDL upang sumailalim sa mushroom kada linggo.

“Si Warden mismo ang nagsasanay sa kanila sa pamamagitan ng power point presentation then isusunod ang actual preparation. Ginagawa ito upang makatulong sa kanilang kalusugan at personal consumption. Katunayan ay may ilan na ring nakapag-harvest na ng kabute,” pahayag ni Rosel.

“Bukod sa mushroom growing ng BPDJ, mayroon din tayong backyard gardening kug saan, iba’t ibang gulay ang itinanim na napapakinabangan na rin ng mga PDL natin,” dagdag niya.

Ayon pa kay Rosel, palagiang nakatuon sa ibat-ibang mga pangangailangan ng mga PDL ang pamunuan ng BPDJ upang magkaroon ang mga ito ng magandang kalusugan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga kaalaman sa pagtatanim at pagpapalago ng gulay.

“Sa ating KKK (Kaalaman, Kabuhayan at Kinabukasan) sa BPDJ, tayo ay committed to provide our PDLs with developmental programs, particularly income generating to uplift their hopes and positive outlook that confinement in our facility will never be a hindrance to become an efficient citizen prior to their reintegration to our society,” paliwanag ni Rosel.

Sa kasalukuyan ay mayroong 372 PDL ang nasa pangangalaga ngayon ng BPDJ kung saan, 346 sa mga ay lalaki at 26 ay mga babae.

