Mga magsasaka ng Busuanga, nakatanggap ng ayuda

Namahagi ng abono bilang ayuda sa mga magsasaka ang pamahalaang bayan ng Busuanga noong Enero 8 bilang tulong sa mga naapektuhan ng nakaraang bagyong Quinta.

Ayon sa Municipal Agriculture Office (MAO), tinatayang 667 sako ng abono ang naipamahagi sa 352 na mga magsasaka sa bayan bilang ayuda.

Ayon kay Busuanga municipal agriculturist Ma. Theresa Rabe, natagalan ang pagbigay ng nasabing ayuda dahil nahirapan ang local government unit kung saan kukunin ang pondo para makabili ng abono at pag-proseso ng mga kaukulang dokumento.

“Though it was a long wait for them, the process of sourcing fund and processing of documents plus the procurements process was long but finally they received it,” pahayag ni Rabe.

Ayon pa kay Rabe, ang pondo para sa procurement ng nasabing fertilizer assistance ay mula sa 2018 savings ng LGU at mula sa 20 percent na development fund sa taong 2020 na nakalaan para sa Agrifisheries Program ng kanilang bayan.