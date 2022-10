Umabot na sa 1,645 ang mga kabataan sa bayan ng Roxas na nagpamiyembro sa programang Kabataan Kontra Droga at Terorismo (KKDAT) ng Philippine National Police (PNP), ayon sa 2nd Provincial Police Mobile Force Company (PMFC).

Ayon sa hepe ng 2nd PMFC na si Lt. Col. Mhardie Azares, layunin ng nasabing programa na maimulat sa mga kabataan ang importansya ng buhay at pamilya sa pamamagitan ng pag-iwas sa ilegal na droga at pagsali sa mga grupong walang maidudulot na maganda para sa kanilang kinabukasan.

Nito lamang unang linggo ng Oktubre, 40 mga kabataan ang nakilahok sa isang youth camp na ginanap sa Brgy. San Nicolas sa bayan ng Roxas, kung saan ibinahagi sa mga ito ang ilang mga kaalaman hinggil sa kanilang mga tungkulin sa komunidad, teenage pregnancy at gender and development, self-defense, at ilang moral recovery activities.

Maliban dito ay nagsagawa rin ng Indignation Rally ang mga KKDAT bilang pagpapakita ng kanilang pagkondena sa mga masasamang gawain na dulot ng mga rebeldeng grupo.

Ayon kay Azares, target nila sa lalawigan na maabot ang masa at maraming kabataan, lalo pa at sila ang madalas na nahihikayat ng mga rebeldeng grupo.

“Layunin natin ay maabot lalo na ang mga liblib na purok at barangay upang mabigyan ng tamang impormasyon sa mga panlilinlang ng makakaliwang grupo na sumapi sa armadong kilusan at mailayo rin sila sa banta iligal na droga. Nais nating mamulat ang mga kabataan na tutukan ang edukasyon at hindi rebolusyon, mag-aral at hindi mag-armas, upang makamit ang kanilang mga pinapangarap,” pahayag nito.

