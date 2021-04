Mga bayan sa Sur naglabas ng travel restrictions

Kaugnay ng biglaang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Palawan, partikular sa Puerto Princesa, naglabas ng kani-kaniyang regulasyon sa pamamagitan ng executive order (EO) ang mga munisipyo sa bahaging sur ng lalawigan kaugnay sa pagpapatupad ng travel restrictions para sa pagtungo sa lungsod at maging sa ibang bayan, para sa kanilang nasasakupan.

Naunang naglabas ng panuntunan ang bayan ng Aborlan nang pirmahan ni mayor Celsa Adier ang EO No. 21-019 noong Abril 8 na nag-uutos sa lahat ng residente na hangga’t maaari ay iwasan ang pagpunta sa lungsod bago pa man isailalim ang limang barangay nito sa enhanced community quarantine (ECQ).

Sa ilalim ng EO 21-019, tanging authorized persons outside residence (APOR) at mga may espesyal na pangangailangan at atensyong medikal sa mga ospital sa lungsod lamang ang pinapayagang makapunta sa Puerto Princesa.

“Kung mapapansin ninyo ang aga ng discouragement natin sa mga taga Aborlan bago pa man nag ECQ ang city dahil boundary tayo ng city kaya we need na i-regulate ang paglabas ng mga taga Aborlan,” pahayag ni Adier.

“Ibinalik din natin agad ang boundary checkpoint sa pagitan ng Aborlan at Inagawan para i-monitor outbound residents natin sa Aborlan,” dagdag niya.

Ang bayan ng Aborlan sa buwan ng Abril ay may kabuuang limang kaso ng COVID-19 at patuloy na ipinapatupad ang mahigpit na checkpoint sa lahat ng mga barangay ayon kay Mayor Adier.

Sa bayan ng Quezon, essential travel din ang papayagan lang na pupunta sa lungsod ng Puerto Princesa.

Inihayag ni municipal information officer Noli Laurio nitong araw ng Huwebes, April 22, na hindi na kakailanganin pang kumuha ng mga residente ng Quezon ng kanilang mga travel pass ngunit kapag sila ay sasakay sa terminal ay tatanungin sila ng Municipal Inter-Agency Task Force on COVID-19 (MIATF) personnel kung ang kanilang pakay sa Puerto Princesa ay mahalaga.

Ayon kay Laurio, iminungkahi rin ni Mayor Joselito Ayala sa kanilang mga mamamayan na huwag na munang magtungo sa Puerto Princesa hanggang mataas pa ang kaso ng covid19 doon.



“Kapag essential lang ang purpose nila like medical may referral o appointment sa doctor, official business kapag empleyado ng gobyerno, may Travel Order at office ID, hahanapin ng mga ito sa kanila,” ani Laurio.

Bukas din ang tourism activity sa bayan subalit tanging residente lamang ang pinapayagan ng MIATF na magsagawa ng mga tourism related activities katulad ng pagpunta sa Tabon Cave, at island hopping.

Matatandaang ipinagbawal ng bayan ng Quezon ang pagpasok ng mga turista mula sa Puerto Princesa at iba pang munisipyo ng lalawigan simula noong Abril 10.

Ang bayan ng Quezon, kasama ang Balabac, Sofronio Española, at Rizal ay kasalukuyang walang aktibong kaso ng COVID-19.



Abril 14 naman nang maglabas din ng kautusan ang bayan ng Sofronio Española para muling maglagay ng check point sa Bgy. Abo-abo upang magsagawa ng mahigpit na pagbabantay, kasabay ng pagtatayo ng Isolation Quarantine Control upang ma-monitor ang mga inboud at outbound travelers. Ayon kay Dra. Rhodora Tingson, Municipal Health Officer ng bayan, tanging essential travel lang din ang pinapayagan.

Sa bisa ng Memorandum Order (MO) No. 15 na inilabas ni mayor Marsito noong April 20, iniutos nito ang pansamantalang pagbabawal sa pagtungo sa Puerto Princesa. Ang mga nasa labas naman na uuwi sa munisipyo ay kinakailangang sumailalim sa 14 days home quarantine.

“Due to continued increase of COVID-19 cases in Puerto Princesa, (San Miguel,San Manuel, San Pedro, San Jose and Sta. Monica), all local government employees and residents hereby restricted to travel to city of Puerto Princesa,” saad ng MO.

“[All] Punong Barangays are therefore directed to exhaust all means to strictly monitor outbound and returning residents within their respective areas and impose 14 days quarantine upon confirmation that said individuals went to those areas as cited,” dagdag pa nito.

Samantala,sa ipinadalang mensahe ni Brooke’s Point mayor Mary Jean Feliciano sa Palawan News ngayong araw ng Huwebes, April 22, patuloy ang kaniyang panawagan sa mga mamamayan na huwag na muna pumunta sa Puerto Princesa kung hindi naman ito importante.

“Dini-discourage natin ang lahat ng taga-Brookes Point na please huwag na munang magtungo sa city lalo na po at mataas ang kaso doon,” pahayag ni Feliciano.

Sa kasalukuyan, ang Brooke’s Point ay mayroong labing-limang aktibong kaso ng COVID-19. Ayon kay Feliciano,mahigpit niyang ipinag-utos sa lahat ng kapitan na masusing bantayan ang bawat galaw ng kanilang mga residente sa barangay.

Para naman sa mga residente ng bayan ng Narra, kailangan nilang kumuha ng travel pass para makabiyahe papunta sa lungsod.

Sa Executive Order no. 2021-140 na inilabas ni acting mayor Crispin Lumba, ipinaguutos din nito na ipinaiiwas ang mga taga Narra na magtungo sa Puerto Princesa kung hindi ito “essential travel.”

Minabuti ng MIATF na limitahan ang pagbyahe sa lungsod, at essential travel lang ang papayagan ayon sa EO.

Para sa essential travel, kailangang kumuha ng barangay travel pass form ang byahero. Dalawang kopya ang kailangan kung saan ang isa ay iiwan sa barangay at ang isa ay ibibigay sa MIATF.

Ang bayan ng Narra ay kasalukuyang mayroong tatlong kaso ng COVID-19.



Sa bayan ng Bataraza, ang Bgy. Rio Tuba ay kasalukuyang nasa ilalim ng “granular lockdown” na magtatagal hanggang sa May 2, dahil na rin sa biglaang pagtaas ng kaso ng COVID-19.

Ang Rio Tuba ay isinailalim sa lockdown, kasabay ng paghihigpit sa mga biyahe patungo sa lungsod, sa bisa ng EO No. 3 na inilabas ni mayor Abraham Ibba at nagsimula noong Abril 19.

Sa kabuuan ay may naitalang labingdalawang kaso ng COVID-19 ang Bataraza.

Ang MIATF ng balabac ay naglabas din ng advisory noong Abril 15 kung saan, ang lahat ng pupunta ay kailangang magpakita ng negative result ng antigen o kaya ay RT-PCR test at medical certificate.

Ayon kay Mitra Tanjilani, hepe ng Balabac Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, ang mga residente naming lalabas ay kailangang kumuha ng Barangay Certificate na ipiprisinta sa MIATF bago payagang makaalis at pagbalik ay kailangang sumailalim sa pitong araw na home quarantine. (with reports from Maria Allen Galicia Archie)

