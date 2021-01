Mahigpit na pagsunod sa minimum health standard, ipatutupad sa Culion ng BOSS

Nagpaalala ang municipal government ng Culion na mahigpit nitong ipatutupad ang pagsunod sa minimum health standard sa mga magtutungo sa Bayanihan covered court para mag-asikaso ng kanilang business permits sa Business One-Stop-Shop (BOSS) na nagsimula noong January 4 at magtatagal hanggang January 29, 2021.

Ang paalala ay mas pinatibay ng isang executive order na inilabas ng tanggapan ni Mayor Virginia de Vera.

Sa covered court sa Barangay Balala ng Culion isinasagawa ng Municipal Licensing Office, Municipal Treasurer’s Office, at lokal na tanggapan ng Department of Trade and Industry (DTI) ang business permit renewals at ang application para sa business name.

“Mga 50 lamang na kliyente bawat araw ang puwedeng magtungo o mag-proseso ng kanilang mga business permit renewal alinsunod sa health protocols para maiwasan ang COVID-19,” sabi ni Mayor De Vera noong Lunes.

Ipinatutupad rin ang schedule sa lahat ng barangay ng Culion na magtutungo sa BOSS kung saan ang buong poblacion ng Culion ay naka-eskedyul ng January 4-15, 2020, kasama ang Balala,Tiza, Libis, Osmeña, Culango, Jardin at Baldat. January 18-29, 2020 naman ang Malaking Patag, Binudac, Halsey, Burabod, Carabao at Galoc.

Mahigpit na ipapatupad sa lahat ng mga negosyanteng magtutungo sa business renewal at business name application ang pagsusuot ng face mask at shield, ganoon din ang social at physical distancing.

Ang BOSS sa Culion ay isinasagawa kaalinsabay ng Ease of Doing Business Act of 2018 na mapabilis at mapadali ang proseso ng mga dokumento.

“Ang lokal na pamahalaan ng Culion ay patuloy na naglilingkod sa ating mga kababayan upang mas mapabilis at mapadali ang proseso ng mga kinakailangang dokumento para sa ating kabuhayan, lalung-lalo na habang nasa gitna ng pandemya,” sabi ni De Vera.