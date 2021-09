Sa panahon ngayon ay laganap ang teknolohiya kung saan halos lahat ng mga bagay ay dinadaan sa online transactions. Hindi natin maikakaila na napakalaking tulong nito lalo na ngayong panahon ng pandemya, sapagkat isa ito sa mga naging tulay upang maitawid ang pamumuhay. Dahil na rin sa teknolohiya, abot kamay natin ang paggamit ng social media na kung saan mayroon malayang interaksyon.

Ngunit hindi natin maikakaila na kasabay ng paglaganap ng social media ay naging laganap din ang fake news, kung kaya’t maraming tao ang nabubulag sa katotohanan at nadadala sa mga isyu na kumakalat online. Ang kadalasang pinaniniwalaan ay kung ano ang trending at kung ano ang pinapaboran ng mga kilalang personalidad.

Laganap ngayon sa social media ang mga isyu na kumukwestyon sa ating pamahalaan na siyang nagiging basehan ng karamihan. Kadalasan ang mga nasabing fake news ay siya ring pinagyayaman ng mga kalaban ng gobyerno upang makuha ang simpataya ng mga mamamayan, upang patuloy na siriin ang kredibilidad ng ating pamahalaan.

Ngunit hindi lingid sa ating kaalaman na maraming sangay ang ating pamahalaan, pero hindi lahat ay pamilyar dito maging sa kanilang mga programa at proyekto. Marami ang hindi nakakaalam kung ano mga inisyatibo na ginagawa ng mga sangay upang maabot ang bawat mamamayan lalo na ang mga mahihirap, sapagkat hindi lahat ng ito ay nababalita o nakikita ng ibang tao sa social media. Kung kayat patuloy ang pagpapalaganap ng wastong impormasyon upang masagot ang mga kumakalat na fakenews. Isa dito ang pag iimbita ng mga kinatawan sa ibat ibang ahensya upang ilahad ang kanilang mga nagawa at mga plano para sa ating mga mamamayan.

Sa kabila ng paglaganap ng mga nasabing fake news, kailangan nating maging matalino at suriin ang ating mga pinaniniwalaan. Sapagkat, hindi lahat ng maganda sa pandinig at kaaya-aya sa ating patingin ay makatotohanan na. Huwag nating hayaan na ang fake news na ito ang magsasara sa ating isipan upang makita nag mga magagagandang adhikain upang makamit ang tunay na kapayapaan at kaulanran sa ating bansa.