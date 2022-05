Aabot sa 47 na residente mula sa mga barangay ng Calasaguen at Mambalot sa bayan ng Brooke’s Point ang nakatanggap ng libreng serbisyong medikal sa unang dalawang araw ng paglilingkod ni Dr. Mildy Macaranas na siyang community doctor ng Ipilan Nickel Corporation (INC) na nakatalaga para sa mga host at neighboring barangays nito.

Nagsimula ang regular na medical consultation ni Dr. Macaranas noong Mayo 17 sa Brgy. Calasaguen na sinundan naman ng Brgy. Mambalot noong Mayo 19, ayon sa press release na ipinalabas ng Ipilan nickel.

Ayon sa kompanya, dalawang beses sa isang buwan ang schedule ng pagbisita ni Dr. Macaranas sa bawat barangay para masiguro ang kalusugan ng bawat residente.

Photo from Ipilan Nickel Corporation (INC)

Ang pagtatalaga ng community doctor ay isa sa mga kahilingan sa INC ng mga opisyal ng mga nasabing barangay para sa pagpapatibay ng kanilang sektor na pangkalusugan . Ito ay sa ilalim pa rin ng Social Development and Management Program (SDMP) ng kompanya na kabilang sa mandato ng gobyern sa mga mining company.

Ayon kay Dr. Macaranas, ang paglalaan ng INC ng community doctor para sa mga barangay ay daan din para makapagbigay ng tamang impormasyon tungkol sa kalusugan ng mga residente, bukod sa libreng serbisyong medikal na kanilang matatanggap.

“Isa sa positive impacts syempre kung mayronng doktor [sa mga komunidad] ay mae-educate sila. Dapat kasi parte iyun ng ating community service, so magkakaroon sila ng health awareness. ‘Yun talaga ‘yung malaking dapat mangyari sa kanila—health education,” pahayag ni Dr. Macaranas.

Para kay Vilma Gonzales-Agon, rural health midwife ng Brgy. Calasaguen, malaking bagay ang ginawa ng INC para mabigyan ang mga residente sa malalayong lugar ng access sa professional healthcare.

Photo from Ipilan Nickel Corporation (INC)

“Malaki po ang magagawa dahil po kapag may doktor, may reseta agad. Pwede nilang mabili agad ‘yung gamot nang hindi na po sila magbabayad ng konsultasyon. Malaki po ang tulong na may community doctor dahil katulad po sa amin, malayo kami sa bayan so self-medication ang ginagawa namin dahil mahirap po sa community ang makarating sa bayan para lang magpa-checkup kahit na libre ang serbisyo, pero ang transportation medyo malaki kaya mabigat pa rin po,” ani Gonzales-Agon.

Ayon pa sa kanya malaking tulong din ito sa barangay health workers (BHWs) dahil mas nagagabayan sila nang tama sa pag-aalaga sa kalusugan ng mga residente.

“Sa amin po, syempre po maganda [na may community doktor], dahil may ka-team na kami. Matutugunan na agad kung ano ang kanilang health complaints. Masasagot na po agad dahil nandoon na po si doktora, so malaking tulong po ‘yun sa aming mga health worker,” dagdag pa niya.

Para naman sa ilang residente gaya ni Abdul Salie Hamid, hindi na umano nila iisipin pa kung saan kukuha ng pambayad sa pagpapa-checkup dahil sa libreng medical consultations mula sa INC.

“Mas makakatulong po sa mga katulad namin na walang sapat na pambayad kapag magpapa-checkup. Hindi lang po sa amin. Pati sa ibang mga kabarangay ko rito, mas makakatipid po kami sa pag-alaga sa kalusugan ,” masayang pahayag ni Hamid.

Sa pamamagitan ng pagkakaroong community doctor, inilalapit ng INC sa mga komunidad ang serbisyong medikal sa mga residente para maiwasang maglakad pa sila nang ilang oras o gumastos para lang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Dahil dito, maipapaabot na rin sa mga residente ang tamang impormasyon kaugnay sa kanilang kalusugan.