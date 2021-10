Sa video na kalakip ng balitang ito ay makikita si Ryan Alonsagay na nasa kalsada at nakahiga matapos maaksidente Martes, alas otso ng gabi, sa isang bahagi ng kahabaan ng Malvar Street, Puerto Princesa City.

Nagtamo ng sugat si Alonsagay nang maaksidente dahil sa hindi napansin na bato na nadaanan ng gulong ng kanyang motorsiklo kaya nawalan siya ng kontrol dito.

Ayon sa mga nakasaksi at kumuha ng video, tila nakainom si Alonsagay.

Ang aksidente sa Malvar Street na nakuhanan ng video ng isand rider.

Ayon sa biktima ng aksidente ng siya ay tanungin kung nakainom, ang sabi niya ay siya nag “shot shot” lang at hindi na niya halos matandaan kung saan siya nanggaling.

“Shot shot lang, hindi ko na po matandaan. Ang alam ko sa kaibigan ko,” ito ang naging tugon ni Alonsagay sa tanong sa kanya.

Pinipilit nitong tumayo ngunit sinabihan ito na huwag pilitin at mag-relax lang.

Dinala si Alonsagay nang mga rumespondeng rescuer sa Ospital ng Palawan (ONP) upang malapatan nang lunas ang mga tinamong sugat. | with a report from Michael Bultron/Tagaligtas Riders Philippines, Inc.