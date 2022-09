- Advertisement by Google -

Patay ang isang 42 taong gulang na lalaki matapos itong pagtatagain sa hindi malamang dahilan ng isang 20 taong gulang na binata sa Sitio Dangles, Barangay Poblacion 6 sa bayan ng Balabac, bandang 6:30 ng hapon noong Martes, September 13.

Ayon sa impormasyong nakuha ng Palawan News, magkasamang nag iinuman ang dalawa bago nangyari ang krimen.

Nagtamo ng mga taga sa likod ng ulo at tiyan ang biktimang nakilalang si Umbing Ami na naging dahilan ng kamatayan nito.

Base naman sa imbestigasyon ng Balabac Municipal Police Station (MPS), huling nakausap ng suspek na nakilalang si Timson Vicente ang kanyang kapatid na si Ailene Vicente at sinabi nitong kailangan niyang magpakalayo layo dahil siya ay nakapatay.

Hindi naman nito dinetalye ang dahilan nang pagpaslang nito sa biktima.

Kasalukuyan namang tinutugis ng mga awtoridad ang suspek.

