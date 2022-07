Isang lalaki ang sinaklolohan ng mga miyembro ng Puerto Princesa City Anti-Crime Task Force (ACTF) mula sa mga humahabol sa kanya sa Barangay San Miguel noong Miyerkules.

Sa isang social media post ni ACTF chief Richard Ligad sa kanyang We R1 At Your Service Facebook page, nagtago ang lalaki, na pinangalang Jude, sa St. Peter funeral homes sa Baltan Street matapos na siya ay makursunadahan at habulin ng ilang kabataang sakay ng isang tricycle mula sa runway.

Ayon sa tanod ng barangay, bagama’t malapit na ang bahay ay ayaw ni Jude lumabas mula sa pinagtataguan dahil sa takot na baka maabutan ito ng mga humahabol sa kanya.

“Nang dumating ang tanod, ayaw nitong lumabas hangga’t hindi daw anti crime ang susundo dahil na rin sa takot na baka siya ay pagtulungan,” pahayag ni Ligad.

Dagdag niya, may nakapagturo kung nasaan ang tricycle, at ito ay inabutan sa harap ng Redbox bar kasama ng mga nakapila.

Kinumpirma din ito ng tanod kaya nabigyan ng citation ticket ang driver nito na kinilalang si Ticson delos Reyes, 19.

Nang kausapin ng ACTF ay mahigpit na itinanggi ni Delos Reyes na tricycle niya ang may kinalaman sa nangyari kay Jude at hindi rin umano sa kanya ang mga tubo at kutsilyo na nakuha sa tricycle.

Sa kasalukuyan ay naka-impound sa City Traffic Management Office (CTMO) ang tricycle.

Kaugnay nito, nagsagawa ng pagroronda ang ACTF sa lugar kung saan naganap ang insidente at ilang tambay ang nagsipulasan.