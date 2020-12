Kabataan sa Rizal sumasailalim sa Arnis training

Sa pagnanais na hindi mawala ang arnis sa kamalayan ng kabataan, isinagawa ng pamahalaang bayan ng Rizal ang isang arnis training sa pangangasiwa ni Sangguniang Bayan member Maria Grazil Macasaet-Zapanta.

Layunin din ng nasabing aktibidad na mabigyan ng makabuluhang gawain ang mga kabataan sa gitna ng pandemya dala ng COVID-19 ang mga partisipanteng mahigit 50 kabataang nag-e-edad 13 hanggang 17.

Sa panayam ng Palawan News kay Zapanta noong Lunes, sinabi niya na nais niyang mabigyan pa rin ng gawain ang mga kabataan sa bayan ng Rizal at hiligin ang paglalaro ng arnis, na isang kilalang Filipino martial art. Ayon pa sa kanya, libre itong mapag-aaralan ng mga kabataan na taga-bayan ng Rizal.

“Brother ko po ang instructor dito. We wanted to promote arnis at makahiligan ito ng mga kabataan sa ating bayan. Supervised ito ng ating MITF, regulated ang ating protocol sa mga bata, [we] see to it may face mask sila while on their play or pagsasanay at naka-eskedyul naman sila,” ani Zapanta.

Ang pagsasanay ay isinasagawa lamang tuwing araw ng Lunes, Miyerkules, at Biyernes na nagsisimula sa ika-anim hanggang ikawalo ng umaga. Kasama din ng mga kabataan ang kanilang mga magulang habang sila ay nagsasanay.

“Siyempre kapag 8 a.m. na, puwede na silang umuwi. May mga modules pa silang ginagawa kaya from 6 a.m. to 8 a.m. lang ito. At yong mga health protocols natin for them ay lagi po itong pinapagawa sa kanila – washing ng alcohol, less ang bilang nila at closed face mask po talaga,” pahayag ni Zapanta.

Ayon pa sa kanya, sa mga buwan ng June o July sa taong 2021 inaasahang isasagawa ang recognition para sa lahat ng mga nagsanay at mabigyan ng kanilang mga training certificate.

Panawagan niya rin sa mga magulang na may mga anak na gustong magsanay o matutunan ang Arnis na magtungo lamang sa kaniyang tanggapan.