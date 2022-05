Isa sa mga tampok na aktibidad sa selebrasyon ng Baragatan sa Palawan 2022 ay ang Inter-Municipality Basketball Tournament na bukas sa mga Palaweño na nag-eedad 25 taong gulang pababa, o mga manlalarong ipinanganak sa taong 1997 pataas at residente ng lalawigan.

Kinakailangan lamang na makapagsumite ang mga ito ng orihinal na PSA birth certificate at endorsement mula sa LGU na inirerepresenta ng mga nais lumahok.

Ang bawat official line-up ay maaaring buuin ng hindi lalagpas sa 15 mga manlalaro, head coach, assistant coach, at isang muse. Hindi na maaaring magdagdag o magbawas ang sinumang grupo matapos na makapagsumite ng kanilang opisyal na line-up.

Ang tournament ay sisimulan sa Hunyo 10 hanggang Hunyo 25 na gaganapin sa Brgy. Bancao-Bancao, lungsod ng Puerto Princesa. Ang grupong itatanghal na kampeon ay tatanggap ng trophy at cash prize habang ang 1st, 2nd, at 3rd runners-up naman ay pagkakalooban din ng cash prizes.

Magkakaloob din ng special awards gaya ng Best in Muse, Best in Uniform, Mythical Five, Most Valuable Player, Best Sportsmanship Team at Best 3 Pointer of the Tournament.

Ang huling araw sa pagsusumite ng official line-up na may kalakip na gallery ng bawat manlalaro at mga kinakailangang dokumento ay hanggang sa Mayo 25, 2022 lamang, mula 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon sa Provincial Governor’s Office o Provincial Governor’s Office Sports Division. Ipinababatid rin ng mga organizer na magkakaroon ng pagtitipon ang mga grupo bago simulan ang kompetisyon upang pag-usapan ang mangyayaring format ng torneyo.

Para sa iba pang impormasyon, maaaring bisitahin ang official facebook page ng Palawan Provincial Sports Division Office o tumawag sa mga sumusunod na numero: Reggie C. Talian – 0916936394/09070311168/ Noriel M. Nueca – 09066341663.