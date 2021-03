Imbentor, mananaliksik sa MIMAROPA hinihikayat na sumali sa 2021 RICE

Inanunsyo ng DOST-MIMAROPA na kasalukuyan silang tumatanggap ng mga entries para sa 2021 Regional Invention Contest and Exhibits o RICE. Ang deadline sa pagsusumite ng mga entries ay Abril 18.

Hinihikayat ng ahensya ang mga imbentor, industrial designers, mananaliksik at mga mag-aaral sa pampubliko at pampribadong sektor na sumali sa mga sumusunod na kategorya: Outstanding Invention (Tuklas Award), Outstanding Utility Model (Unlad Award), Outstanding Industrial Design (Banghay Award), Outstanding Creative Research (Likha Award) at Outstanding Student Creative Research (Sibol Award) para sa mga mga-aaral ng high school at college.

Ngayong taon, pagtutuunan ng ahensya ang mga lahok na ayon sa kanilang tema na “Imbensyon at Inobasyon Para sa Kalusugan, Kabuhayan, Kaayusan at Kinabukasan.”

Makatatanggap ng parangal at pabuya na aabot hanggang P25,000 ang mga mananalo sa kompetisyon. Sila din ang magiging kinatawan ng MIMAROPA sa National Invention Contest and Exhibits (NICE) sa susunod na taon.

Ayon sa ahensya, maraming pagbabago ang masasaksihan sa kompetisyon alinsunod sa new normal. Lahat ng kaganapan sa kompetisyon ay gagawing virtual. Kasali na ngayon sa main criteria ng judging sa final round ang People’s Choice kung saan ang mga mapapabilang sa final round ay magpapasa ng video presentation na ilalathala sa Facebook page ng Technology Application and Promotion Institute at mamarkahan base sa engagement rate nito.

Maaari na ding sumali ang mga Out-of-School Youths ngayon sa Creative Research category o sa Student Creative Research category. Makipag-ugnayan lamang sa ahensya upang maendorso sa kompetisyon.

Ang 2021 Regional Invention Contest at Exhibits sa MIMAROPA ay gaganapin ngayong Mayo 25-27.

Para makasali, kumpletuhin lamang ang mga hinihinging impormasyon sa opisyal na entry form: bit.ly/2021MIMAROPARICE. Ang mga alituntunin ay makikita sa cutt.ly/2021RICEDownloadableForm.

Para sa karagdagang impormasyon, mag-email lamang sa official@mimaropa.dost.gov.ph o tumawag sa numerong 09959726258.