Ilang mga negosyo, pansamantalang nagsara sa El Nido

EL NIDO, Palawan — Mayroong 16 na negosyo na ang nagpatala sa Municipal Business Permit and Licensing Division (MBPLD) na kanila pansamantalang pagsasara, samantalang 10 naman ang “totally closed” na ngayong taon dahil sa epekto ng COVID-19.

Bagama’t mababa ang bilang kumpara sa may 5,000 bilang ng negosyo sa El Nido, aminado si municipal licensing officer Vernie Bero na palagay nila ay hindi lang 16 ang pansamantalang nagsara.

“As of now, 16 ang recorded ba nag-apply. Kapag ‘di ka nag-apply pressumed ‘yan na mapapasama sila sa computation ng kanilang babayaran. Ang purpose ng kanilang pag-report dito sa status ng kanilang negosyo ay para hindi masama sa computation sa buwis na babayaran nila sa atin. Mga negosyong temporary close as per our record dahil sa COVID-19 ay ang mga restaurant, accomodations, at mga malalaking tindahan ang mga applicants. ‘Yong iba siguro naghihintay puntahan baka sakali may exemption sila,” pahayag ni Bero sa Palawan News.

Karamihan sa mga nagpa-abiso sa kanyang tanggapan na pansamantalang magsasara ay ang mga negosyo na accommodation, restaurants, travel and tours at diving shops.

Ang ilan ay ang Nacpan Beach Glamping sa Sitio Nacpan sa Brgy. Bucana, Lolo Oyong Pension House Inc. sa Brgy. Maligaya, Casa Heneral Bed and Breakfast, Vale-Joe Travel Lodge, Fatchoy Beach Bar and Restaurant, Dos Quadros Pizza House, Bea Pares Express, tatlong branches ng Palawan Divers, Deep Blue Seafari, Inc, Discover El Nido Travel and Tours, Leatherback Kayak Rentals and Travel and Cruises, at Chrisjoh Travel and Tours.

Ayon kay Bero tinatayang nasa 80 percent ng mga negosyo sa bayan ay naka-depende sa turismo kung kaya’t malaki ang epekto ng pandemya sa mga negosyante sa El Nido.

Aminado si Bero na mababawasan ang mga proyekto at programa sa bayan dahil sa konti na lang ang makokolektang buwis sa susunod na taon.

“Siyempre alam naman ng lahat [na] matindi ang epekto ng pandemya, especially sa local government unit, hirap tayo next year sa tax alam ko kokonti lang ang tax na makukuha natin dahil sa epekto ng walang operation,” pahayag niya.

“Konti lang ang makukuha nating mga projected plans and programs, medyo mababawasan, hindi lang konti siguro malaki-laki next year. Although sa ngayon 2020 naka-collect tayo initially pero nagamit na ‘yon dahil sa COVID-19,” dagdag pahayag ni Bero.

Experimental opening

Samantala, unti-unti na ring nagbukas ang iilang mga negosyo sa bayan sa ilalim ng panibagong alintuntunin na ipinalabas ng national Inter-Agency Task Force (IATF) sa mga lugar na nasa ilalim ng modified general community quaranting (MGCQ), ngunit aminado ang karamihan na hirap pa din itawid ang nabuwal at lumubog na pangkabuhayan.

May iilan ding nag-bukas sa ilalim nang tinatawag nilang “experimental opening”, gaya ng Sava Beach Bar, Art Cafe, Sausage with Benefits, Silog Republic, midtown bakery, iilang boutiques, at beauty parlors.

Ang ibang negosyo ay tuloy-tuloy pa rin sa pagbukas sa kabila ng mahinang kita tulad ng ukay-ukay (preloved clothes at iba pa), hardwares, pharmacy, at mga maliliit na tindahan kung saan ayon kay Bero mas dumami pa ang nagbukas sa panahon ng pandemya.

Dahan-dahang pagbubukas ng turismo

Samantala, ayon kay Tourism Officer Arvin Acosta, dahan-dahan nang magbubukas ang turismo sa bayan kasabay ng paglaan ng pamahalaang lokal ng pondo para sa “agri-tourism” at bagong trabaho para sa mga nawalan ng empleyo.

Umaasa ang mga negosyante na makakabangon muli ang bayan kasabay nang dahan-dahang pagbubukas ng turismo na inumpisahan ng El Nido Resorts (dry run) kamakailan.

Mahigit apat na buwan na simula nang napilitang huminto ang kanilang negosyo dahil sa pandemya, ngunit hindi pa rin makapaniwala ang magkapatid na Alex at Marianne Astrid, mga French nationals at may ari ng La Plage Beach Bar and Restaurant sa bayan ng El Nido na ang dating pinagkakitaan nila sa mahigit waong taon ay magiging isa nang libreng kainan para sa mga nagugutom.

Isa sa mga temporaryong nagsara ang La Plage at pansamantalang tumutok sa pagluluto at pagpapakain sa mga nagugutom.

Sa pamamagitan ng mga donasyong pagkain, pera at serbisyo mula sa malalapit na kaibigan at lokal na kumunidad, pilit na inaliw ng mga dayuhang ito ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pansamantalang pagbukas ng “The Communal Pot”.

Bagama’t masaya sila, aminado rin sila na hirap sila subalit gugustuhin pa ring manatili sa bayan at maghintay na babalik muli sa normal ang lahat.

“ A lot of financial donations were sent from overseas and have been touched by the local solidarity through volunteering, financial contributions, or food donations. As we always say, we are just a facilitator to pass on the kindness, the goodwill and a little help to those in need “, pahayag ni Alex sa Palawan News.

About the Author Bella Mutia