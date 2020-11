Human trafficking at forced labor ng mga mangingisda, tinututukan ng SAFE Seas

Ang gawain ay pinangunahan ng Plan International Philippines sa pamamagitan ng proyekto nitong Safeguarding Against and Addressing Fishers’ Exploitation at Sea (SAFE Seas), katuwang ang Philippine Information Agency (PIA)-Palawan.

Upang mapalakas ang kampanya laban sa human trafficking at forced labor sa mga mangingisda, isinagawa kamakailan ang online media forum sa lungsod ng Puerto Princesa.

Ang gawain ay pinangunahan ng Plan International Philippines sa pamamagitan ng proyekto nitong Safeguarding Against and Addressing Fishers’ Exploitation at Sea (SAFE Seas), katuwang ang Philippine Information Agency (PIA)-Palawan.

Layon ng forum na maipakilala ang proyekto sa mga mamamahayag na nasa lugar ng proyekto at mailatag ang mga responsibilidad at papel na ginagampanan ng mga ito sa pag-cover ng mga istorya kaugnay sa human trafficking, lalo na sa mga commercial fishing vessel.

Nilalayon din ng gawain na na mapalawak ang kaalaman ng media sa paghawak at paglalabas ng mga impormasyon hinggil sa mga kaso ng trafficking, kaakibat ang pagiging responsableng mamamahayag at manunulat.

Sinabi ni Joe Pres Gaudiano, manager ng SAFE Seas, hindi kagaya ng ibang mga manggagawa, ang mga mangingisda na sakay ng malalaking bangkang pangisda ay hindi halos napagtutuunan ng pansin sa mga dinaranas nilang sapilitang pagtatrabaho, exploitation, at pagkasadlak sa ganoong klase ng trabaho sa pamamagitan ng human trafficking.

Sa Palawan, ipinatutupad ang proyektong SAFE Seas sa lungsod ng Puerto Princesa at sa Bayan ng Taytay, gayundin sa General Santos City, South Cotabato at sa mga bayan ng Glan at Kiamba sa Saranggani Province.

Aniya pa, sakaling may ganito pang proyektong ipatutupad sa mga susunod na taon ay kanila nang iko-konsidera ang Balabac at Bataraza na kadalasang exit point ng human trafficking, at maging sa iba pang bahagi ng bansa na makikita nilang kailangan nito. (PIAMIMAROPA-Palawan)