Health certification, bagong requirement sa mga hikers ng Mt. Victoria

Inilabas ngayon ng Municipal Tourism Office (MTO) ng bayan ng Narra ang bagong panuntunan para sa mga hikers na nagnanais na umakyat sa Mount Victoria kung saan kailangan munang kumuha ng certification mula sa kanilang Barangay Health Emergency Response Team (BHERT) ang mga bibisita at aakyat.

Ito ang bagong patakaran na ipinalabas ng Municipal Tourism Office (MTO) ng Narra.

Ang nabanggit na certification ay magpapatunay na sila ay hindi COVID-19 probable o suspect case bago sila maaring bigyan ng Visitor’s Entry Permit.

Sa Panayam ng Palawan News kay Sherwin Corpuz, municipal tourism officer ng Narra nitong Martes, April 27, sinabi niyang ang regulasyong ito ay iminungkahi sa kanila ng Municipal Inter-Agency TAsk Force on COVID-19 (MIATF) at ng Emergency Operations Center (EOC) upang matiyak ang kaligtasan ng local hikers.

Ani Corpuz, ang regulasyon ay bunsod din ng pagkakaroon ng tatlong local transmission case sa bayan.

“Because of our local cases, before we approve your climb, we will be requiring all local hikers to get a certification from your BHERT that you are not classified as probable or suspect in your barangay. This is the new requirement suggested to us by our EOC to ensure that hikers are not involved in any degree of exposure to a COVID-19 patient,” pahayag ni Corpuz.

Buwan ng Enero nang buksan ng MTO ang Mt. Victoria para sa lahat ng hikers sa lalawigan, subalit ngayong buwan ay binago ito at ipinag-utos ng MIATF na tanging mga residente na lang muna ng bayan ng Narra ang papayagang makaakyat sa bundok habang mataas pa ang kaso ng COVID-19vsa Lungsod ng Puerto Princesa at sa iba pang munisipyo ng lalawigan.

Sa bisa ng Executive Order No. 140-2921 na nilagdaan ni acting Mayor Crispin Lumba noong Abril 15, ipinag-utos din ang muling paglalagay ng mga checkpoint sa iba’t-ibang barangay upang mabantayan ang mga dumarating at umaalis na residente at maging ang iba pang biyahero na dumadaan sa nasabing bayan.

Ipinaliwanag din ni Corpuz na kailangan lamang ipakita ng mga hikers ang certificate mula sa BHERT sa checkpoint ng Barangay Princess Urduja kung saan naroon ang entry point ng Mt. Victoria, bago sila payagang makapasok.

“Ipapakita lang nila ang entry permit nila. Ang local travels naman from one barangay to another barangay is not prohibited, unless you are subject to mandatory quarantine,” paliwanag ni Corpuz.

Sa hiwalay na panayam naman kay Jehson Cervancia, head of tour guide ng Mt. Victoria, ipinaliwanag din niya na kung sino lang aniya ang mabibigyan ng BHERT certification sila lamang ang pwede nilang samahan sa pag-akyat.

“Inilabas ito ng Narra Tourism Office kahapon, Lunes, at lahat ng mga hikers ay kailangang kumuha muna ng BHERT certfication mula sa barangay nila,” ani Cervancia.

