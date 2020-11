Event organizer, arestado sa buy-bust sa Barangay San Jose

Arestado sa isang buy-bust operation noong Linggo sa Barangay San Jose ang isang 32 anyos na event organizer na kabilang sa Top 10 consolidated target list ng Palawan.

Kinilala ang suspek na si Michael Angelo Aquino Jr., o mas kilala sa tawag na “Manika”, isang residente ng Barangay Sicsican.

Ayon isang opisyal (a.k.a. Agent Rocky) ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA), si Aquino ay nakumpiskahan ng isang sachet ng shabu matapos makabili sa kanya ang kanilang undercover agent.

“Residente ito ng Sicsican, doon siya nagbebenta, nagkataon lang na dito siya nabilihan ng ating poseur buyer [sa San Jose] so, dito na natin ikinasa ang buy-bust operation,” ayon kay Agent Rocky.

Sabi pa ni Agent Rocky, si Aquino ang kauna-unahan sa consolidated list na naaresto ng PDEA kasama ang City Police Drug Enforcement Unit (CPDEU) at Anti-Crime Task Force (ACTF) ngayong buwan ng Nobyembre.

Mahigpit naman ang naging pagtanggi ni Aquino sa bintang na siya ay nagtutulak ng shabu, pero ayon kay Agent Rocky, hindi basta-basta siyang mapapabilang na high-value target (HVT) sa consolidated list kung hindi siya isinailalim sa masinsinang pagmamatyag.

“Hindi ka naman mailalagay sa consolidated Top 10 list kung hindi ka na-surveillance ng both PNP and PDEA. Nagkataon lang na kami ang nag-lead ng operation na ito, pero hindi ibig sabihin na hindi ito tinatrabaho mg ibang unit,” dagdag pa ni Agent Rocky.

Ganito rin ang sinabi ni PDEA Provincial Officer II Christopher Torres sa panayam ng Palawan News.

Ayon sa kanya, si Aquino ay naisama sa listahan matapos ang isinagawa nilang workshop kasama ang PNP noong October.

“Si Aquino ay kabilang sa listahan ng PNP at PDEA as high-value target, kung saan nalalaman ito sa isinasagawang monthly workshop ng PNP at PDEA. Ang pag-identify ng HVT ay not necessarily na malaki ang transaction niya. Basta may malaki siyang network and active siya sa pagbebenta ng droga, puwede natin siyang malagay sa target list natin,” sabi ni Torres.