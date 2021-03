Environmental night isinagawa sa Bataraza bilang pagdiriwang ng Earth Hour

BATARAZA, Palawan — Nagsagawa ng Environmental Night ang Coral Bay Nickel Corporation (CBNC) sa Pineapple Landmark ng Barangay Bulalacao sa bayan ng Bataraza noong Sabado, Marso 27.

Ang nasabing aktibidad ay isinagawa ng CBNC bilang pakikiisa ng kumpanya sa pagsasagawa ng Earth Hour kung saan nagpatay ng elektrisidad sa loob ng isang oras ang lahat bilang pagpapakita ng suporta.

Ayon kay Faye Peralta ng Community Relations Office ng CBNC, maliban sa environmental night ay nakiisa rin ang kumpanya sa isinagawang mangrove planting na pinangunahan ng Municipal Environment and Natural Resources Office ng Bataraza kasama ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, lokal na pamahalaan ng barangay Tarusan, mga scholar at iba pang volunteers at community advocates.

Sa nasabing mangrove planting ay mahigit 1,200 mangrove propagules ang itinanim ng mga lumahok.

“Nagkaroon kami ng mangrove planting in partnership with MENRO, MDRRMO , LGU Tarusan, scholars and volunteers where we planted 1,200 propagules,” ani Peralta.

Share this: Twitter

Facebook