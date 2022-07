- Advertisement by Google -

Patay sa pamamaril ang isang 61 taong gulang na empleyado ng gobyerno sa Oriental Mindoro noong Huwebes ng hapon sa national highway sa Sitio Longos, Barangay Sta. Rita, Calapan City, ayon sa Police Regional Office (PRO) MIMAROPA.

Ayon sa ulat mula sa PRO MIMAROPA, masusing iniimbestigahan ngayon ang pagkakabaril sa biktima na si Andres Aranillo Abdon, Jr., na residente ng Brgy. Poblacion, San Teodoro.

Nangyari ang pamamaril sa kanya ng hindi nakikilalang mga suspek sa Strong Republic National Highway noong July 14 habang siya ay nasakay ng kanyang motorsiklo. Dalawang beses siyang binaril na nagresulta sa kanyang agarang kamatayan.

Makikitang nakahandusay sa tapat ng kanyang motorsiklo ang katawan ng biktima na si Andres Aranillo Abdon, Jr., na residente ng Brgy. Poblacion, San Teodoro, matapos itong barilin noong July 14 sa national highway sa Sitio Longos, Barangay Sta. Rita, Calapan City. (Larawan mula sa PRO MIMAROPA)

Ayon pa sa PRO MIMAROPA, tumakas ang mga hindi nakikilalang gunmen sa hindi tukoy na direksyon dala ang ginamit na baril sa pagpatay.

Wala pang lead ang mga pulis sa Calapan City kung bakit pinatay si Abdon hanggang sa isinusulat ang balitang ito. Nagpapatuloy pa rin ang imbestigasyon para malaman ang motibo sa pamamaslang at ang hot pursuit operation para maaresto ang mga ito.

“We condemn the said act of lawlessness and I have ordered all concerned police units to intensify their efforts towards the arrest of the criminals behind the incident,” ayon naman sa pahayag ni P/Brig. Gen. Sidnet Hernia.

Aniya, dapat palalimin ang imbestigasyon para matukoy ang dahilan ng krimen.