ODIONGAN, Romblon — Pinasinayaan nitong ika-24 ng Nobyembre ang bagong Tech4Ed Center ng Department of Information and Technology (DICT) na matatagpuan sa loob ng Odiongan North Central Elementary School sa Barangay Batiano, Odiongan.

Ang nasabing Tech4Ed Center ay may 20 sets ng computer para sa mga estudyante, 1 server, 5 workstation sa school library at 1 workstation para sa mga librarians.

Ang turn-over ceremony ay dinaluhan virtually nina DICT Luzon Cluster 3 Regional Director, Cheryl Ortega at DICT LC3 Head of the Technical Operations Division, Dr. Maria Graciela Bucad.

Nagpasalamat si Dario Manato, Public School District Supervisor, sa DICT dahil hindi lamang ang mga estudyante ang matutulungan ng Tech4Ed Center na ito kundi ang publiko na kailangan ng computer at internet connection.

Malaking bagay ito lalo pa ngayong blended learning ang ipinatutupad sa paaralan dahil sa pandemya. (PJF/PIA Mimaropa)